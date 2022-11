CGIL CISL UIL * WELFARE TERRITORIALE: « SANITÀ TRENTINA MALATA, LE LISTE D’ATTESA SONO LA PUNTA DELL’ICEBERG »

17.04 - martedì 22 novembre 2022

Sanità trentina malata. Le liste d’attesa sono la punta di un iceberg. Cgil Cisl Uil: servono più investimenti nel sistema pubblico di prevenzione e cura e sul welfare territoriale.

“Le lunghissime liste d’attesa per accedere ad una prestazione specialistica sono solo la punta dell’iceberg di una sanità trentina che versa in condizioni di grave sofferenza. Un malato, però, che non viene curato visto che assessora e giunta provinciale non vedono il problema e dunque non costruiscono soluzioni. Né per rispondere alla carenza di personale, né per riorganizzare il sistema investendo su prevenzione, sanità territoriale e telemedicina. Sembra che in Piazza Dante siano più impegnati a costruire i contenitori, e anche quelli con non poche difficoltà, invece che mettere nero su bianco i contenuti da tradurre in azioni concrete”.

Lo dicono i segretari provinciali di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, dopo l’ennesima denuncia di liste d’attesa eterne e di Rao che saltano, peraltro sottolineante anche dai sindacati dei pensionati. Il tutto mentre il sistema di diagnostica e cura privata funziona e ottenere una visita medica a pagamento è più che mai rapido e semplice. Anche per questa ragione si dovrebbe valutare l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori.

“Se non vogliamo che la sanità e il sistema di welfare territoriale si dissolvano è ora di invertire la rotta, cominciando a lavorare anche in modo condiviso. Andare avanti di questo passo espone i cittadini al rischio che i loro bisogni non vengano presi in carico. A farne le spese come sempre saranno i più fragili, come gli anziani e gli ammalati”. Il Trentino non può permettersi di indebolire, fino a smantellare, il sistema di welfare pubblico. Un sistema che al contrario va potenziato e innovato per rispondere alle tante sfide che il presente pone alla nostra comunità, dall’invecchiamento della popolazione al calo demografico, all’accoglienza ed integrazione degli stranieri, alla presa in carico delle fragilità sanitarie e sociali.

Per questa ragione i tre segretari provinciali parteciperanno all’assemblea pubblica a Trento il prossimo 3 dicembre insieme a tutti gli altri attori del sociale e della salute per chiedere alla giunta di aprire una fase di confronto ampio e trasversale sul welfare territoriale. “Il solo baluardo a difesa dell’inclusione sociale dei soggetti più deboli sono proprio le politiche di welfare, dalle politiche per la salute all’assistenza di tipo sociale, dai servizi alle famiglie a quelli per la soddisfazione dei bisogni abitativi fino ad arrivare agli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri.

Non investire in queste politiche equivale ad indebolire la coesione sociale, con un costo altissimo per la nostra comunità”. Serve un potenziamento delle risorse per la sanità pubblica, la prevenzione, la medicina di territorio, l’integrazione socio-sanitaria e l’assistenza agli anziani. E su questo fronte la finanziaria provinciale è pericolosamente carente.