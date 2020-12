CGIL CISL UIL – TRENTINO * TURISMO INVERNALE: « LA GIUNTA PAT DESTINI A SOSTEGNO DEGLI STAGIONALI I 13 MILIONI  INUTILIZZATI DELL’ASSEGNO UNICO »

Turismo invernale. La Giunta destini i 13 milioni di euro inutilizzati dell’assegno unico al sostegno al reddito degli stagionali.

Dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

La definizione di una data certa per l’avvio della stagione invernale è già un buon punto di partenza perché consente quantomeno di programmare le riaperture. Pur consapevoli che aprire gli impianti da sci dopo le festività natalizie costituisca un danno economico importante, riteniamo comunque ci possano essere ancora le condizioni per salvare una parte significativa della stagione e dunque del fatturato legato all’industria turistica. Consapevoli di ciò riteniamo che a questo punto l’attenzione massima debba essere rivolta a garantire reddito e occupazione alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali, un esercito di almeno 15 mila persone, che comunque subiranno un pesante ridimensionamento del proprio reddito.

E’ su questo che riteniamo sia indispensabile intervenire, destinando al sostegno al reddito di questi addetti, quanto meno per il mese perso di dicembre, i 13 milioni di euro aggiuntivi che la Giunta provinciale aveva stanziato per l’adeguamento dell’assegno unico, ma che sono rimasti in gran parte inutilizzati.

Allo stesso tempo ci attendiamo un atto di responsabilità dalle imprese del comparto. Confidiamo che con la certezza della partenza della stagione sciistica attivino i contratti stagionali di assunzione nei tempi più brevi possibili, consapevoli che se il riavvio del turismo invernale fosse più lento del previsto le imprese potranno coprire con la cassa integrazione i propri dipendenti”.