CGIL CISL UIL – TRENTINO * SIERI ANTICOVID: « NON SCONFIGGEREMO IL COVID FINO A QUANDO NON AVREMO L’ACCESSO AI VACCINI PER TUTTA LA POPOLAZIONE MONDIALE »

Oggi giornata internazionale di mobilitazione a sostegno dell’accesso libero ai sieri anticovid. Cgil Cisl Uil in piazza Pasi per la raccolta firme

Non sconfiggeremo il Covid 19 fino a quando non avremo permesso l’accesso ai vaccini a tutta la popolazione mondiale.

È da qui che parte la mobilitazione trasversale per una moratoria sui brevetti dei diversi sieri disponibili contro il Coronavirus. In tutta Italia e anche a Trento i sostenitori della rete Right2Cure# hanno sensibilizzando i cittadini a firmare la petizione per chiedere la sospensione, almeno temporanea dei brevetti sui vaccini.

“La strada per soddisfare il bisogno drammatico di vaccini a livello mondiale è quella della sospensione temporanea dei brevetti così come chiesto da mesi da India e Sudafrica, che hanno rilanciato in questi giorni con una nuova proposta, allargata anche ai farmaci anti Covid-19 e ai kit diagnostici”.

Anche Cgil Cisl Uil sono tra le 110 realtà nazionali che sostengono l’appello. Per questa ragione le tre confederazioni provinciali in Piazza Pasi dalle 9 alle 13 hanno informato i cittadini per sensibilizzarli su questa importante tematica raccogliendo anche direttamente oltre un centinaio di firme. . L’obiettivo è arrivare ad un milione di firme in tutta Europa.