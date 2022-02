CGIL CISL UIL – TRENTINO * INTEGRAZIONE AL REDDITO: « DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO AL VIA LE NUOVE DOMANDE PER L’INDENNITÀ PROVINCIALE PER I CASSAINTEGRATI »

12:12 - 4/02/2022

Da lunedì le nuove domande per l’indennità provinciale per i cassaintegrati. Si riaprono i termini per chiedere l’indennità provinciale aggiuntiva per le lavoratrici e i lavoratori che tra gennaio e dicembre 2021 sono stati in cassa integrazione. La domanda può essere presentata per l’intera annualità ed è necessario rispettare il requisito di almeno 300 ore di cassa nell’arco dei dodici mesi.

Può ripresentare richiesta anche chi ha già fatto domanda per il primo semestre 2021; in questo caso verrà coperto il periodo luglio-dicembre e non sarà necessario il requisito delle 300 ore.

L’indennità provinciale è un’integrazione economica prevista dal Documento provinciale di interventi di politica del lavoro.

Si può fare domanda entro le ore 12.00 del 31 maggio 2022.

L’indennità è pari a:

– 1,5 euro l’ora per chi ha una retribuzione lorda fino a 2.158,48 euro

– 1 euro l’ora per chi ha una retribuzione lorda superiore a 2.158,48 euro

Per i part time le ore di sospensione vengono riparametrate.

Possono fare domanda i lavoratori dipendenti di aziende che hanno sede operativa e/o legale in Trentino, ovvero i residenti trentini occupati presso imprese con sede nelle province limitrofe. Ne hanno diritto anche i lavoratori in somministrazione.

La misura non è compatibile con la domanda di attualizzazione dell’assegno unico “Covid-19”.

Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda via web utilizzando Spid. Non serve allegare nessuna documentazione né è richiesta marca da bollo. L’importo netto viene liquidato sul conto corrente del lavoratore e non è soggetto ad alcuna tassazione.

La domanda si invia sul sito di Agenzia del Lavoro al link

Sarà possibile presentare domanda anche presso i Patronati, in via residuale e non appena sarà disponibile la procedura.