CGIL CISL UIL – TRENTINO * FASE 2: « IL GIUDIZIO SULLA MANOVRA DELLA GIUNTA PAT RESTA NEGATIVO »

Fase 2. CGIL CISL UIL: Il giudizio sulla manovra della giunta resta negativo.

Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi, Walter alotti

La manovra della Giunta Fugatti approvata dal Consiglio provinciale resta timida, squilibrata e poco efficace perché mobilita risorse insufficienti per la ripresa economica e per i lavoratori più colpiti dalla crisi, le famiglie e le donne che lavorano, non investe sulla sanità territoriale centrale per il riavvio delle attività economiche, distribuisce alle imprese contributi poco selettivi e che, oltre ad essere inefficaci, rischiano di non tutelare l’occupazione, non garantisce stanziamenti adeguati a valorizzare il lavoro pubblico, a partire da quello degli operatori sanitari impegnati contro Covid-19, anzi elimina pure quelli esistenti che servivano a coprire l’indennità di vacanza contrattuale di cui godono tutti i lavoratori pubblici in Italia.

Per questi motivi il nostro giudizio resta ancora oggi negativo pur avendo apprezzato alcune modifiche adottate in commissione e in consiglio provinciale.

Tra queste c’è sicuramente il pacchetto di 17 milioni di euro stanziati per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica e le loro famiglie attraverso Agenzia del lavoro e l’Assegno unico provinciale.

Sugli interventi per il lavoro e per le famiglie chiediamo quindi che si apra immediatamente un confronto con le nostre organizzazioni sindacali, per arrivare quanto prima alla definizione di misure specifiche che rafforzino la coesione sociale e che tutelino quelle lavoratrici e quei lavoratori, a partire dai precari e dagli stagionali, che non abbiano coperture sufficienti definite dagli interventi statali. Alla vigilia del varo del nuovo decreto legge del Governo nazionale, abbiamo il tempo e il modo per mettere in campo interventi integrativi che valorizzino davvero le competenze della nostra Autonomia.