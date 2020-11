CGIL CISL UIL – TRENTINO * EMERGENZA SANITARIA: “ BENE IL TAVOLO COVID, ANCHE SE IN GRAVE RITARDO “

Emergenza sanitaria. Bene il tavolo Covid anche se in grave ritardo. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“E’ stata finalmente attuata una proposta che le nostre organizzazioni sindacali, congiuntamente al Coordinamento provinciale imprenditori, avevano avanzato alla Giunta ormai due mesi fa e che la stessa giunta aveva accolto il 25 settembre scorso quando si era tenuto un incontro proprio per affrontare il tema dell’evoluzione della pandemia.

Con un mese e mezzo di ritardo finalmente il gruppo di lavoro tecnico oggi è stato finalmente istituito dalla giunta provinciale.

E quindi indispensabile che ora diventi subito operativo per poter garantire una diffusione corretta e puntuale delle informazioni riguardanti test, quarantene e malattie e una gestione uniforme dei protocolli di prevenzione del rischio Covid nei luoghi di lavoro. Rileviamo però che il gruppo di lavoro nasce monco perché la Giunta non ha voluto accogliere la proposta di un coinvolgimento strutturale delle sedi territoriali di Inps e Inail, essenziali per poter avere informazioni puntuali sull’evoluzione della normativa in materia di malattia e infortuni.

Il tavolo tecnico, che per volontà della Giunta non avrà alcuna responsabilità nella definizione dei protocolli di gestione del rischio Covid in azienda, ma solo proporre modifiche o integrazioni, non assolve i compiti affidati dai decreti, dai protocollo o dagli accordi collettivi nazionali e provinciali alle parti sociali, che quindi continueranno a confrontarsi a livello aziendale o territoriale nei comitati Covid”.