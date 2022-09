CGIL CISL UIL – TRENTINO * ELEZIONI – INCONTRO CON CANDIDÀTI: « PRESENTATE LE PRIORITÀ, MASSIMA ATTENZIONE A TRANSIZIONE ECOLOGICA – LAVORO – WELFARE – LOTTA EVASIONE FISCALE »

15.06 - giovedì 15 settembre 2022

Cgil Cisl Uil presentano le loro priorità ai candidati alle prossime elezioni politiche. Massima attenzione a transizione ecologica, lavoro, welfare e lotta all’evasione fiscale. Il futuro si declina tra Europa e Autonomia.

Cgil Cisl Uil questa mattina hanno incontrato le candidate e i candidati alle prossime elezioni trentine per illustrare loro le priorità del sindacato. Due i punti fermi all’interno dei quali il sindacato confederale ha declinato i temi che maggiormente gli stanno a cuore, la valorizzazione dell’Autonomia e l’Europa unita. Il futuro del Trentino e dunque le sfide che dovrà affrontare non possono che essere affrontati all’interno di questa duplice cornice.

Ed è proprio sulle sfide della transizione ecologica, del lavoro, della lotta all’evasione fiscale e del welfare che i tre sindacati hanno puntato l’accento con un documento consegnato a tutte le forze politiche.

In particolare Cgil Cisl Uil hanno sollecitato una spinta forte e convinta sulla transizione ecologica, sulla salvaguardia dell’ambiente e la decarbonizzazione che devono diventare fattori di sviluppo per la crescita del territorio e per creare economia ed occupazione di qualità.

Sul fronte lavoro hanno posto l’accento in particolare sul tema delle retribuzioni sottolineando le difficoltà in cui versano moltissime famiglie a causa dell’aumento dei prezzi e della perdita del potere d’acquisto. Una dinamica che va contrastata sia spostando la tassazione dal lavoro alle rendite sia con una vera tutela della contrattazione per migliorare le condizioni salariali.

Lavoro è anche deleghe sugli ammortizzatori sociali e misure di integrazione dei cittadini stranieri, tema quest’ultimo che va affrontato senza demagogia.

Sul piano fiscale Cgil Cisl Uil hanno chiesto un netto contrasto all’evasione e un impegno forte sulla delega per consolidare anche l’Autonomia.

Infine il tema del welfare con particolare attenzione a meccanismi flessibili di uscita dal mercato del lavoro che garantiscano occupazione per i giovani e la valorizzazione del sistema di welfare integrativo e bilateralità che vede nel Trentino un’eccezione a livello nazionale.

*