CGIL CISL UIL – TRENTINO * ECONOMIA: « LA RIPRESA È IN CORSO, MA SERVE UN CONFRONTO ANCHE CON IL SINDACATO E NON SOLO CON LE IMPRESE »

La ripresa è in corso, ma serve un confronto anche con il sindacato, non solo con le imprese.

“I dati sulle esportazioni, sulla produzione industriale e del turismo ed in generale sull’andamento dell’occupazione e dell’economia sono importanti perché dimostrano che la ripresa è in corso, ma soprattutto perché fanno emergere la necessità di un confronto sul lavoro e sul modello di sviluppo da costruire per il futuro, per rendere questa ripresa strutturale, efficace e giusta: non è più accettabile, infatti, che sia il mercato e solo le esigenze delle imprese a regolamentare anche il sistema sociale del nostro Trentino”.

Lo sostengono i tre segretari provinciali di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti. Per questa ragione “È sempre più urgente – proseguono – riavviare il dialogo con la Giunta provinciale con la quale stentano a decollare i tavoli di confronto richiesti e, dunque, serve un cambio di passo, in particolare sulla governance del PNRR, sulle politiche attive del lavoro, oltreché sulla questione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su quest’ultimo punto servono scelte politiche di fondo condivise, soprattutto sul rilancio del Piano vaccinale che ha subito una brusca frenata negli ultimi giorni. Siamo ancora in grave emergenza e perciò chiediamo al Presidente Fugatti una cabina di regia, non avendo avuto da tempo né interlocuzioni politiche, né risposte soddisfacenti”.