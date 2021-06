CGIL CISL UIL – TRENTINO * COMUNE DI TRENTO: « PROPOSTO UN PATTO DI CONCERTAZIONE PER VALORIZZARE IL CONFRONTO SU POLITICHE SOCIALI E CASA, SVILUPPO ECONOMICO E RECOVERY PLAN »

Comune di Trento. Cgil Cisl Uil propongono un patto di concertazione. “Così può valorizzare il confronto su politiche sociali e casa, sviluppo economico e Recovery Plan”.

Oggi confronto sull’assestamento: bene l’intervento sulle rette dei nidi, ma più attenzione a tutte le famiglie e sulle politiche abitative.

Un patto di concertazione per avviare un confronto costruttivo e preventivo su tematiche che stanno particolarmente a cuore al sindacato, dal bilancio preventivo alle politiche sociali e abitative, dallo sviluppo economico ai giovani per l’inserimento nel mercato del lavoro e l’inclusione, fino all’importante partita del Recovery Found che per il capoluogo si tradurrà nella realizzazione delle tratte d’accesso alla ferrovia Verona-Brennero, dunque nuovi cantieri in cui garantire tutela del lavoro di qualità. E’ quanto hanno proposto i tre segretari di Cgil Cisl Uil del Trentino al sindaco Franco Ianeselli nell’incontro di questo pomeriggio sull’assestamento di bilancio. Una proposta che ha trovato la disponibilità del primo cittadino.

In merito all’assestamento i tre segretari non hanno nascosto la delusione per un confronto arrivato solo dopo l’approvazione in giunta e la presentazione alla stampa. Hanno, però, espresso apprezzamento per l’impostazione della manovra e l’attenzione su famiglie e sociale e hanno accolto positivamente il chiarimento del sindaco che ha sottolineato come non ci fosse nessuna intenzione di escludere le parti sociali.

Nel dettaglio dell’assestamento che prevede interventi per 28 milioni di euro Cgil Cisl Uil hanno giudicato positivo l’impegno per abbattere le rette degli asili nido. Hanno, però, chiesto attenzione perché la misura mantenga un profilo di equità e l’impegno al Comune, come della Provincia, di rivedere il beneficio coordinandolo con le misure che saranno previste nel nuovo assegno universale statale. Sul tema nidi hanno sollecitato anche di ampliare ulteriormente i posti disponibili per consentire al maggior numero possibile di bambine e bambini di vivere questa esperienza educativa.

Per le famiglie con figli i sindacati hanno proposto a Palazzo Thun di sostenere economicamente i nuclei cittadini che accedono a servizi ricreativi estivi per i propri figli nella fascia 3-14 anni.

Positivo, ma non sufficiente l’intervento sulla casa: le tre confederazioni chiedono maggiori risorse per sostenere gli inquilini in difficoltà.

Pur consapevoli delle risorse già stanziate per l’assistenza agli anziani Cgil Cisl Uil hanno espresso l’opportunità di rafforzare gli stanziamenti per arrivare a soddisfare tutte le richieste delle famiglie oggi in lista d’attesa.

Infine il tema del lavoro con un allargamento dell’Intervento 19 laddove la crisi del mercato del lavoro lo rendesse necessario.