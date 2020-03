CGIL CISL UIL – TRENTINO * APSP – AZIENDE PUBBLICHE SERVIZI ALLA PERSONA * CORONAVIRUS: « BASTA POLEMICHE, DOBBIAMO SOSTENERE LE PERSONE CHE LAVORANO IN PRIMA LINEA »

Dobbiamo avere senso di responsabilità e sostenere le persone che lavorano in prima linea. Grande è la preoccupazione di tutti noi per quello che ci sta succedendo: alla fine di tutto, perché ci sarà una fine dell’emergenza, saremo persone diverse e guarderemo con occhi diversi le persone che incontriamo tutti i giorni.

Nell’emergenza ci sono colleghi, infermieri, oss, personale d’assistenza tutto, che non si fermano, che sono in prima linea, che non possono permettersi di “stare a casa” perché del loro lavoro ne va della vita di altre persone con grandi e gravi problemi di salute.

Sono l’ultimo “baluardo del mondo esterno” per centinaia di persone, l’unico contatto che sostituisce quello dei propri cari: parliamo ovviamente dei colleghi che lavorano nelle APSP, a loro va tutta la nostra riconoscenza ed il nostro grazie!

Siamo con voi, e ci piacerebbe esserlo fisicamente, ma in questo momento non ci è possibile; vorremmo poter sostenervi e aiutarvi, far apparire magicamente DPI per tutti, sostituirvi nei casi d’emergenza, essere con voi per vivere insieme la fatica fisica e psicologica.

Ma sappiamo che questo non è possibile, e molti di voi sono preoccupati per questo perché a rischio ci sono anche i vostri familiari, compagni, figli e genitori.

Pensare di fare causa al proprio Ente anziché lavorare insieme riteniamo sia profondamnte sbagliato, volto solo a cavalcare l’onda della giusta preoccupazione anziché a tutelare tutti voi.

Abbiamo apprezzato la stima ed i ringraziamenti espressi a Pergine, e vediamo in tutti voi, professionisti del sociale, atteggiamenti ineccepibili e responsabili.

Meno le immagini che ritraevano sui giornali un sindaco con la mascherina: sarebbe stato meglio donare quella mascherina al personale socio sanitario che ne ha bisogno per il lavoro che svolge!

Chiediamo con forza un continuo monitoraggio anche attraverso strumenti non usuali, l’attivazione di un ulteriore canale di comunicazione con UPIPA attraverso riunioni a distanza e teleconferenze oltre ad una prima fornitura al personale dei DPI con le relative condizioni d’uso, per essere pronti al contagio.

Fin da subito era stata attivata una via preferenziale di comunicazione, ma vorremmo implementare la nostra presenza ed il nostro monitoraggio, perché siamo chiamati anche noi organizzazioni sindacali ad essere responsabili e collaborativi a sostegno delle persone che lavorano in prima linea.

Ci sarà un tempo poi in cui ripartiremo con il contratto collettivo e troveremo forme di riconoscimento a fronte di questo straordinario impegno.

Un abbraccio virtuale a tutte/i voi!

*Luigi Diaspro

Per la FP CGIL

Beppe Pallanch

Per la CISL FP

Marcella Tomasi

Per la UIL FPL