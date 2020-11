CGIL CISL UIL FGU – SCUOLA * DAD E CONTRATTO LAVORO: « MENO CHIACCHIERE IN LIBERTÀ, È ORA CHE ANCHE DI QUESTO SI COMINCI NUOVAMENTE A PARLARE »

Leggiamo di interventi a mezzo stampa con proposte che prevedono scuole aperte fino a metà luglio e forse anche di più. Il tutto da perseguire con facilità ed unilateralmente, utilizzando gli strumenti della autonomia provinciale. C’è da rimanere sorpresi dalla competenza giuridica, almeno dal punto di vista dei principi costituzionali, di chi arriva a pensare ad una scuola in Trentino isolata e indipendente dal resto del territorio nazionale: una competenza … senza limiti.

Ma la sorpresa diventa vero stupore, quando chi interviene pensando di aumentare i carichi di lavoro nei mesi estivi, non ricordi o non si renda conto di quanto gli allievi (alunni o studenti che siano) abbiano lavorato, sia nei passati mesi primaverili, sia a partire da inizio settembre.

È necessario ricordare le difficoltà – gli sforzi – a tratti la sofferenza vissuti da tutte le Comunità scolastiche nel tenersi in contatto, nel programmare e sostenere offerta didattica a distanza, nell’apprendere a distanza?

Un grazie ai ragazzi, agli insegnanti, al personale non docente, ai Dirigenti scolastici che da mesi operano al fine di mantenere vicinanza in un periodo di distanziamento: mesi di pesantissima attività scolastica (si pensi ad esempio allo sforzo organizzativo per aprire la Scuola in presenza), ma anche di isolamento e di difficoltà.

Tra pochi giorni, probabilmente, si avvierà una nuova fase di distanziamento e di didattica a distanza e quale sarebbe il premio pronto per tutti? Ragazzi, dopo mesi e mesi di studio e di fatica, perché lo studio a distanza è ancor più difficile dell’attività in presenza ché manca la relazione – il confronto fra le persone, siamo pronti a tagliarvi le vacanze, aggiungendo un bel periodo estivo di studio. Siamo basiti rispetto a questa mancanza di un minimo di conoscenza del mondo della scuola e di riconoscimento di quanto abbia passato e stia oggi affrontando. Come Organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori della scuola ci dissociamo con forza da ipotesi senza fondamento e prive di ragionevolezza!

Interessante, e lo diciamo in maniera ironica, che su materie che devono essere disciplinate dai contratti di lavoro, contratti che incidono sulla vita delle persone, ci si affidi ad uscite estemporanee, anziché dare piena voce a chi ne ha compito e competenza. Tant’è che si avanzano ipotesi di aumenti di carichi di lavoro, senza pensare parimenti ad un necessario alleggerimento, come contrappeso. La sospensione delle lezioni in presenza non è un periodo di vacanza; le scuole non sono e non saranno chiuse; allievi – docenti – personale scolastico continueranno nel loro lavoro.

Cogliamo, quindi, occasione di queste poche righe per rinnovare una richiesta avanzata da tempo al Presidente della Giunta provinciale e all’Assessore competente: vi sono due emergenze che debbono essere tempestivamente affrontate.

La didattica digitale integrata o “didattica a distanza” deve essere regolamentata contrattualmente per fare sì che l’offerta formativa sia garantita a tutti i ragazzi e che, a tutela degli insegnanti, sia fissato un limite alle pretese e alle richieste avanzate dal Dipartimento – da alcune Dirigenze scolastiche – da genitori in difficoltà.

Il personale ha un contratto di lavoro scaduto ormai da due anni: é ora che anche di questo si cominci nuovamente a parlare.