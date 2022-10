CGIL CISL UIL * ENERGIA: « IL DDL SULLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE NON BASTA, MEGLIO SAREBBE UNA DELEGA PIENA AL TRENTINO »

17.14 - sabato 01 ottobre 2022

Energia. Cgil Cisl Uil: “Il ddl sulle concessioni non basta, meglio sarebbe una delega piena al Trentino”. Lo shock provocato dai rincari del gas mette a rischio migliaia di posti di lavoro anche in provincia. Servono interventi per mettere in sicurezza le aziende, evitare la cassa integrazione e rafforzare la filiera dell’energia e delle rinnovabili oggi in crisi. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“La decisione di provare a prorogare le concessioni idroelettriche è pienamente condivisibile. Non possiamo non osservare però la contraddizione di questa scelta visto che piazza Dante solo poco tempo fa aveva dato il via libera alle gare per il rinnovo delle medie derivazioni. Oggi si compie un passo nella direzione opposta che va salutato con favore perché si cerca di superare, in una fase complicatissima per le aziende idroelettriche, lo scoglio del rinnovo a breve termine delle concessioni.

Se il fine è giusto, il metodo però è molto pericoloso. Lo stesso presidente Fugatti ammette che la proroga prevista dal disegno di legge varato dalla Giunta è fortemente a rischio di impugnazione, non solo del Governo, ma anche dei privati che volessero partecipare alle future gare. Va rilevato tra l’altro che a livello nazionale, siamo di fatto isolati come Provincia nella richiesta di proroga, in quanto Lombardia e Veneto hanno tutto l’interesse di bandire le gare per fare cassa, mentre in Alto Adige il problema non sussiste perché la società totalmente pubblica Alperia detiene le concessioni fino al 2040. Una volta approvata, quindi, la legge potrebbe rivelarsi del tutto inefficace per consolidare e dare una prospettiva alla gestione del sistema idroelettrico da parte di Dolomiti Energia e della altre aziende locali.

Per questo motivo sarebbe utile avviare subito un confronto col Governo sulla falsa riga di quanto successo per A22 e concordare il varo di una vera e propria norma di attuazione che conceda una delega piena al Trentino sul tema energia, a partire dalla gestione dell’idroelettrico, ma guardando anche al futuro di un sistema integrato delle rinnovabili (dalle biomasse al fotovoltaico passando per le future tecnologie dell’idrogeno) che avranno come fulcro le comunità energetiche e forme di produzione sempre più articolate e sostenibili.

Ovviamente questo soluzione non risolverebbe l’emergenza in atto. Ma darebbe una maggiore solidità giuridica alla gestione delle concessioni e nel medio periodo potrebbero garantire più sicurezza al nostro sistema economico e sociale nell’affrontare nuovi possibili shock sul fronte energetico. La delega in particolare rafforzerebbe la nostra Autonomia nell’affermare nuovi modelli di produzione e distribuzione rendendoci capaci di diventare energeticamente autonomi e sostenibili prima di quanto previsto dal Piano energetico provinciale.

Per quanto riguarda invece i rischi che il Trentino corre da qui alla prossima primavera, rinnoviamo alla Giunta la richiesta formalmente avanzata nelle scorse settimane di un confronto tra tutti gli attori sociali ed economici. A rischio ci sono migliaia di posti di lavoro anche in Trentino. Dobbiamo scongiurare la possibilità che quest’inverno aumenti a dismisura il ricorso alla cassa integrazione o si moltiplichino le chiusure aziendali costringendo migliaia di famiglie ad affrontare l’impennata dei costi energetici e dell’inflazione con redditi dimezzati.

Serve quindi approntare un piano di sostegno anche per le imprese, in particolare del manifatturiero, realmente in difficoltà per i prezzi o la penuria del gas e mettere in sicurezza le imprese locali dell’energia, senza escluderne la pubblicizzazione, che possono soffrire un mercato dell’energia sempre più esigente verso i venditori retail. Bisogna agire tempestivamente anche a livello territoriale, senza aspettare l’Europa o lo Stato. L’Autonomia serve ad anticipare le possibili soluzioni, senza attendere l’intervento di altri.”