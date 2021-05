CGIL CISL UIL ACLI – TRENTINO * DDL ZAN: “ DISCRIMINAZIONI DI GENERE, ANCHE IL MONDO DEL LAVORO HA BISOGNO DI QUESTO PASSO AVANTI “

Discriminazioni di genere, Cgil Cisl Uil e Acli aderiscono alla mobilitazione per il Ddl Zan

“Anche il mondo del lavoro ha bisogno di questo passo avanti. La legge va approvata senza modifiche”.

Anche Cgil Cisl Uil e Acli del Trentino saranno in piazza domani pomeriggio 15 maggio , a fianco delle associazioni, movimenti e società civile per chiedere l’approvazione, senza modifiche, del disegno di legge Zan contro le discriminazioni di genere. “Troppo tempo è stato impiegato in futili discussioni, la nostra società ha bisogno di compiere questo importante passo in avanti nella tutela dei diritti di tutti e tutte e contro le discriminazioni e le forme di violenza legate agli orientamenti sessuali – sostengono sindacati e Acli -. E’ una legge che serve alla comunità e serve anche al mondo del lavoro, non immune purtroppo da atteggiamenti discriminatori di questo tipo. E’ tempo di approvare il Ddl Zan ed è necessario farlo senza modificare ulteriormente il testo normativo, che rappresenta un punto di equilibrio non ulteriormente negoziabile”. Ogni modifica, infatti, sarebbe al ribasso oltre al fatto che metterebbe la parola fine alla possibilità di approvare il provvedimento entro al fine della legislatura.