CERVED * RAPPORTO ITALIA SOSTENIBILE: « BOLZANO – MILANO – BOLOGNA LE PROVINCE PIÙ VIRTUOSE, SEGUITE DA REGGIO EMILIA – TRENTO – PADOVA – TORINO »

Il Rapporto Italia Sostenibile è un contributo che Cerved vuole offrire al sistema Paese per stimolare un approccio da-ta-driven ai grandi temi della sostenibilità, promuovendo la misurazione dei fenomeni e una valutazione integrata degli impatti economici, sociali e ambientali delle policy pubbliche o degli interventi dei privati.

Integrando il nostro grande patrimonio di informazioni sulle imprese, sulle persone e sugli immobili con statistiche di fonte pubblica, abbiamo disegnato la prima mappa italiana della sostenibilità. La mappa si basa su circa 300 statistiche calcolate su tutte le province italiane, combinate in indici sintetici che consentono di individuare punti di forza e di debolezza dei singoli territori nella sfera economica, sociale o ambientale. Il quadro che ne emerge è quello di un Paese spaccato a metà, con un netto divario tra Nord e Sud e una forte correlazione tra la dimensione economica e quella sociale e ambientale: le aree con un sistema produttivo più sviluppato garantiscono livelli di welfare più elevati e una migliore tutela dell’ambiente e del territorio.

Allo stesso tempo la nostra analisi restituisce anche l’immagine di una forte eterogeneità. Province simili per livelli di reddito pro-capite possono differenziarsi in modo significativo in termini di cura agli anziani o di capacità di smaltimento dei rifiuti: aumentare il livello di sostenibilità del Paese richiede di modulare gli interventi in base ai punti di forza e di debolezza dei territori.

La pandemia sta mettendo a nudo molte fragilità del Paese e quella occupazionale potrebbe rappresentare, al termine delle misure emergenziali come il blocco dei licenziamenti e l’estensione della Cassa Integrazione, la principale priorità su cui intervenire. Le nostre analisi indicano effetti ovunque consistenti, anche se con differenze territoriali non trascurabili. In alcune province, quelle con un’economia più dipendente da settori in forte crisi come il turismo, le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti. Gli impatti rischiano di essere difficilmente sostenibili in alcune di queste aree, in cui la nostra mappa indica un numero maggiore di giovani che non studiano né lavorano, quote più alte di anziani per cui l’assistenza pubblica è ridotta, maggiore rischio di povertà.