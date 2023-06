CENTROSANTACHIARA.IT * TRENTO – “FESTE VIGILIANE 2023“: « “MAGICA NOTTE“, SABATO 17 GIUGNO IL CONCERTO DEI CUGINI DI CAMPAGNA »

17.18 - giovedì 15 giugno 2023

La 40esima edizione delle Feste Vigiliane prosegue nel segno della MAGICA NOTTE. La seconda giornata vedrà in calendario un ricco ventaglio di appuntamenti, tra musica, spettacoli itineranti, incontri, appuntamenti per i bambini e l’atteso concerto dei Cugini di Campagna. Per le Feste Vigiliane, organizzate dal Centro Servizi Culturali S. Chiara con la collaborazione della ProLoco Centro Storico Trento, è finalmente arrivato il momento di vivere la notte più lunga dell’estate trentina. Archiviata la prima giornata di eventi, le feste in onore di S. Vigilio proseguono sabato 17 giugno con un calendario denso di eventi, che culminerà con la MAGICA NOTTE, uno tra gli appuntamenti più attesi, amati e partecipati dal pubblico trentino, che riempirà il centro storico fino a tarda notte con eventi, concerti, dj set e tanto sano divertimento.

La lunga giornata prenderà via dal mattino presto con il MERCATO CONTADINO a cura di Coldiretti Trento, presente in Piazza Dante dalle ore 7.30 alle ore 13 con una fattoria didattica e laboratori per bambini. A seguire, alle ore 11 a Palazzo Geremia, si terrà l’incontro dal titolo Ed è già tradizione. Quarant’anni di Feste Vigiliane. Per suggellare l’importante traguardo dei 40 anni, verrà presentata alla cittadinanza una pubblicazione interamente dedicata alle feste patronali, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, al cui interno sono stati raccolti immagini, documenti e i passaggi più significativi di questa festa tradizional-popolare. L’evento sarà inoltre occasione per incontrare e ascoltare le testimonianze dei protagonisti di questi primi 40 anni di Feste. A moderare l’incontro sarà presente la giornalista Paola Siano.

Nel pomeriggio, oltre alla Costruzione delle Zattere del Palio dell’Oca nel Piazzale Sanseverino (ore 16), sono in programma tante iniziative dedicate al teatro, alla musica e ai bambini. Ed è proprio al pubblico dei più piccoli che è rivolto il programma di VIGILIANE KIDS, un calendario di appuntamenti realizzato da Haydn Education della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento che, tra giochi, spettacoli e laboratori, riempirà il Cortile di Palazzo Geremia e di Palazzo Thun. Dalle ore 16 alle ore 17.30 ci saranno i laboratori curati da AbilNova Cooperativa Sociale, Centromoda Canossa di Trento, Scuola di circo Bolla di Sapone, METS-Museo etnografico trentino San Michele, TSM-Accademia della montagna e Museo Diocesano Trentino. E per concludere in bellezza il pomeriggio, alle ore 18 tutti al Giardino dei Poeti di Palazzo Geremia per La Pecorella che venne a casa, spettacolo a cura de Il Teatro delle Quisquilie.

Gli appuntamenti per i più piccoli non finiscono qui, visto che dalle ore 17 alle ore 19 il Quartiere S. Martino (presso la libreria La seggiolina blu) ospiterà un laboratorio dal titolo “A travestir le fiabe”, curato dalla libreria stessa e da La cameretta oscura di Elisa Vettori (Max 20 partecipanti). Ma il Quartiere di S. Martino sarà attore protagonista anche per il resto della giornata: oltre al Mercato del Borgo, che dalle 17 alle 23 darà ampio spazio all’anima creativa e artigianale dei sanmartinesi, sarà possibile partecipare a Follow the queens – Esplorazioni al femminile tra epoche e continenti, lo spettacolo itinerante per le vie di Trento di Maura Pettorruso e Manuela Fischietti (ore 15, 17, 19 da via S. Martino, Libreria Due Punti, max 20 partecipanti a turno), oppure assistere a Che Bega!, la sfida a colpi di versi a cura di Trento Poetry Slam (Parco della Predara, ore 19), gustarsi La cena del viandante immersi in un’atmosfera medioevale al Circolo Redicoi Reversi e Policarpi, lasciarsi coinvolgere dallo spettacolo circense itinerante dal titolo Flambè-assaggi di circo a cura del collettivo BarAcca Attack (ore 21, da S. Martino al Parco della Predara), per concludere poi la serata con la chill-Out Zone alla bOOkique al Parco della Predara (ore 22.30).

In attesa della Magica Notte, il programma in città si completerà con eventi dedicati alla musica, all’intrattenimento e alla gastronomia. In Piazza Silvio Pellico ci sarà il Mercato Coperto curato dalla Coldiretti, alle ore 15 la Biblioteca San Bernardino ospiterà Sorella Musica: Sensibilità Francescana per la custodia del Creato, concerto a cura del Festival di Musica Sacra, mentre alle ore 17, in piazza S. Maria Maggiore, andrà in scena il Concerto delle Scuole musicali del Trentino (evento inserito all’interno del Progetto EUREGIO). In via Roma, invece, dalle 10 alle 20 (ogni ora) sarà possibile provare l’escape room outdoor nel centro storico di Trento dal titolo “C’era una volta il fiume”, a cura dell’Escape Room- FUGA. E per i più golosi basterà recarsi in Piazza Venezia per le prelibatezze proposte dal Villaggio dei Food Truck, oppure lasciarsi tentare dai piatti tipici trentini cucinati nel Cortile del Liceo Prati in compagnia dei Ciusi e dei Gobj.

Arrivato finalmente il momento di dare il via alla MAGICA NOTTE, dalle ore 20 il cuore pulsante della città di Trento è pronto ad animarsi, anche grazie alla collaborazione dei pubblici esercizi e dei commercianti del centro storico: Bar Aquila D’oro – Via Belenzani, Bar Duomo – Via Verdi, Ca Dei Gobj – Via Del Simonino, Caffe’ Excelsior – Via Manci, Pizzeria 5 Sensi – Piazza D’arogno, Uva e Menta – Piazza Garzetti, Bar Fiorentina – Via Calepina, La Vie En Rose – Via San Marco, The Black Matt Tattoo – Vicolo Del Vo, Bar Anima – Via Santa Croce, Bar Blu Gallo – Piazza S. M. Maggiore, Commercianti Di Largo Carducci, Via Degli Orbi e Roggia Grande.

A fare da sfondo ci sarà sempre la musica, che avrà nel concerto di Piazza Fiera il suo momento clou. Alle ore 21.30, infatti, l’Arena avrà il piacere di accogliere i sempreverdi CUGINI DI CAMPAGNA che, reduci dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con la loro “Lettera 22”, sono pronti per far cantare il pubblico trentino, tra brillantini, paillettes e falsetti, ripercorrendo i loro più grandi successi. Il concerto è organizzato in collaborazione con Radio Italia Anni ’60 e Cassa di Trento.

Nella Chiesa di S. Francesco Saverio andrà invece in scena il Coro Dulci in Jubilo con l’Orchestra Filarmonici Trento, un concerto a cura del Festival Musica Sacra, mentre dalle ore 21 nella BALERA di Piedicastello si potrà ballare al ritmo di latino-americano e reggaeton, a cura di EDG Spettacoli. In piazza si potrà anche mangiare e bere a cura del Comitato Piedicastello.

Nella lunga notte trentina sarà inoltre possibile festeggiare i 35 anni di attività del CORO PICCOLE COLONNE, che nella suggestiva cornice del Teatro Capovolto in Piazza Battisti (ore 21), daranno vita ad un concerto celebrativo in compagnia delle “Colonne per sempre”, ovvero le ex componenti del coro. All’evento parteciperà anche l’Associazione Amici Trentini, giunti al 40° di attività.

Oltre a tanta musica per tutti i generi, in Piazza Duomo (ore 20.30) andrà in scena uno spettacolo di circlesinging, il canto in cerchio, dal titolo Soundteller – Il narratore di suoni. Un mondo vocale cantato totalmente improvvisato, dove il tempo viene scandito da suoni che raccontano una vita, e immagini sonore che evocano luoghi. In collaborazione con il CDM Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto. Lo spettacolo rientra all’interno del progetto EUREGIO.

Per maggiori informazioni sul programma completo visitare il sito www.centrosanatachiara.it