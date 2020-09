CENTRODESTRA RIVA DEL GARDA (TN) * AREA MIRALAGO: « LA CANDIDATA SINDACO CRISTINA SANTI (FI) IN SOPRALLUOGO AL COMPENDIO IMMOBILIARE, ” DA ANNI ATTENDE UNA SOLUZIONE “

La candidata sindaco del centro destra, dott.ssa Cristina Santi, e alcuni candidati di Forza Italia hanno compiuto ieri un sopralluogo all’area Miralago, il compendio immobiliare di viale Rovereto che attende da anni una soluzione.

I candidati di Forza Italia hanno condiviso l’opinione della candidata sindaco che ritiene che l’immobile, ora segnato dal tempo, debba essere acquisito ed adeguatamente ristrutturato per accogliere attività culturali come ad esempio una possibile sede staccata per corsi dell’università di Trento o di altre università.

A questo proposito Forza Italia ha ventilato anche la possibilità di aprire una facoltà di turismo, collegata all’università di Trento o di Verona. In un contesto turistico, come quello di Riva o come quello trentino, una facoltà specifica, magari legata all’ambiente, che prepari management adeguato ai tempi, potrebbe portare benefici a tutto il comparto ed all’economia della zona.

Nel frattempo una cosa è certa: non è più possibile consentire il degrado di un immobile di rilevante importanza, collocato in una zona strategica della fascia lago.

Nella foto: la candidata Sindaco con alcuni dei candidati di Forza Italia