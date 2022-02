CENTRO SOCIALE BRUNO – TRENTO * #STOPCASTELLER: « SONO 20 ANNI CHE GLI ORSI SONO TORNATI A POPOLARE IL TERRITORIO, MA IN MOLTE LOCALITÀ SI CONTINUANO AD UTILIZZARE NORMALISSIMI BIDONI »

16.32 - giovedì 24 febbraio 2022

Cassonetti attira-orso fantastici e dove trovarli – Smontiamo dal basso le bugie della Giunta provinciale.

A pochi giorni dalle dichiarazioni dell’assessora Zanotelli in merito al destino previsto per i prossimi orsi che verranno definiti “problematici”, attivisti della campagna #stopcasteller hanno realizzato un breve tour del Trentino occidentale per dare il via ad una dettagliata mappatura dal basso dei tanti, troppi bidoni “attira-orso” (così li hanno definiti) ancora diffusi in tutta la provincia.

«Nonostante siano già trascorsi 20 anni dalla reintroduzione sul territorio trentino dei primi esemplari di orso bruno, in moltissime località di montagna si continuano ad utilizzare normalissimi bidoni della spazzatura, che è estremamente semplice manomettere per un essere umano,figuriamoci per un animale grande, forte e molto motivato.» si legge nel comunicato.

Dal video diffuso sembra infatti emergere un quadro in cui in tanti comuni “chiave” per quanto riguarda la presenza di questi animali, i cosiddetti “bidoni antiorso” anziché essere la regola paiono piuttosto un’eccezione. Alla faccia delle misure di prevenzione, verrebbe da dire.

«Pensiamo – proseguono – che il progetto di una lenta e graduale “messa a norma” dei cassonetti delle zone montane sia del tutto fallimentare se la volontà reale è quella di tenere gli orsi lontani dalle zone abitate, perché con questo ritmo la transizione totale potrebbe impiegare DECENNI.

L’attuale situazione “a macchia di leopardo”, dove accanto ad un comune “virtuoso” ce ne sono tre dove qualunque orso può rifornirsi di cibo senza alcun problema, non fa che porre le basi per il prossimo incontro/scontro tra umano e selvatico, con l’ennesimo orso o orsa che si ritroverà a pagare con la carcerazione o la morte.»

Gli attivisti esortano chiunque abbia a cuore il destino degli orsi trentini a contribuire attivamente all’implementazione della mappa virtuale: «Che siate residenti o turisti di passaggio vi invitiamo a documentare la presenza di tutti i cassonetti “attira-orso” che incontrerete e ad inviarci (all’indirizzo bidoniproblematici@gmail.com ndr) fotografie e posizione esatta dell’isola ecologica così da creare un “contro dossier” dal basso che documenti le innumerevoli inadempienza della politica provinciale.»

Campagna #stopcasteller

