CENTRO SERVIZI S. CHIARA E ASSOCIAZIONE CHAMINADE * “ DICASTELINCASTELLO “: « IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO VEDE PROTAGONISTA IL QUARTETTO ANDREA MASCAGNI, SABATO 21 AGOSTO (20.45) »

Sabato 21 agosto, alle ore 20.45, al Castello del Buonconsiglio si terrà il concerto dedicato alle donne musiciste dal Cinquecento ai giorni nostri, rassegna organizzata in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara e l’Associazione Chaminade

Ingresso gratuito ma solo su prenotazione con obbligo del green pass

Il quarto concerto della rassegna “Quando le donne si misero a comporre” ispirata alla mostra “Fede Galizia. Mirabile pittoressa” – ideata dall’Associazione Chaminade -, proporrà sabato 21 agosto in Loggia del Romanino il concerto “Alla corte di Vienna”, una serata dedicata al concerto classico per pianoforte, dove si metterà in dialogo il grande Wolfgang Amadeus Mozart con l’altrettanto geniale, ma decisamente sconosciuta, Marianna von Martines.

Le opere saranno proposte nella trascrizione per tastiera ed ensemble d’archi, nella versione storica di Ignaz Lachner per quanto riguarda Amadeus, e nella nuova trascrizione – commissionata appositamente per questo appuntamento al compositore trentino Antonio Maria Fracchetti – per l’opera di Marianna.

Si esibirà il “Quartetto Andrea Mascagni” con Vincenzo Quaranta e Alessia Pallaoro (violini), Roberto Mendolicchio (viola), Francesco Ciech (violoncello), e con Rino Braia (contrabbasso) e Monique Cìola (pianoforte).

Per partecipare al concerto sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), come previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021 n.105, mentre per prenotarsi sono necessari pochi e semplici passi: collegarsi al sito internet www.centrosantachiara.it, entrare nella sezione dedicata all’evento e cliccare il pulsante PRENOTA IL POSTO. Sarà necessario lasciare i propri dati, e se l’operazione sarà andata a buon fine verrà rilasciato un QR code che dovrà successivamente essere mostrato (anche dal telefono) all’ingresso la sera dell’evento.

Ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di 4 biglietti contemporaneamente, fornendo i dati di ciascun fruitore. Infine, si informa che, in caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare all’evento, è possibile rientrare nel sistema di prenotazione, disdire e liberare il proprio posto per consentire a terzi di partecipare alla festa.

Per avere info e assistenza nelle fasi di prenotazione chiamare il numero verde 800013952 della biglietteria del Teatro Auditorium, attivo dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19.

Il concerto è inserito all’interno della rassegna “DICASTELINCASTELLO”, iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento – Servizio Attività Culturali, in collaborazione con Centro Servizi Culturali S. Chiara e Castello del Buonconsiglio-Monumenti e collezioni provinciali.

La programmazione è inserita nelle attività di valorizzazione della Rete Castelli del Trentino, una delle ricchezze paesaggistiche e culturali del territorio, attraverso un ricco calendario di appuntamenti tra concerti, cinema, teatro e rievocazioni storiche.