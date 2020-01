CENTRO SERVIZI CULTURALI S CHIARA * “ABBRACCI”: « AL TEATRO CUMINETTI DI TRENTO ARRIVANO DUE TENERI PANDA INNAMORATI, SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO »

Al Teatro Cuminetti di Trento arrivano gli “ABBRACCI” di due teneri panda innamorati. Sabato 11 e domenica 12 gennaio (ore 16) e lunedì 13 gennaio (ore 9.15 e 11.15).

Proseguono gli appuntamenti con il teatro ragazzi proposto dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, che per l’occasione vedrà unite le due rassegne, Anch’io a teatro con mamma e papà e Scappo a teatro. “ABBRACCI”, questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2020 – quest’ultimo in lingua inglese – al Teatro Cuminetti di Trento, vedrà protagonista la compagnia Teatro Telaio, alle prese con una tenera storia d’amore tra due panda che indaga sul grande potere comunicativo che può racchiudere un gesto semplice come l’abbraccio. Scritto e diretto da Angelo Facchetti, “Abbracci” narra le vicende di due panda innamorati, alle prese con qualche difficoltà nell’esprimere le proprie emozioni. I due simpatici orsi si guardano e si piacciono fin dal primo momento, ma non riescono a trasmettere il proprio affetto. E allora come si può fare? Beh, basta andare ad una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Attraverso questo “semplice” gesto, i due panda imparano così a farsi coraggio e a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire i bambù. Uno spettacolo che diventa un’interessante riflessione sul grande potere comunicativo che racchiude un gesto come l’abbraccio, simbolo di condivisione, unione, tenerezza, ritorno e riconciliazione.

“Abbracci” è in programma al Teatro Cuminetti di Trento, sabato 11 e domenica 12 gennaio, alle ore 16, nell’ambito della rassegna Anch’io a teatro con mamma e papà. Lo spettacolo verrà replicato lunedì 13 gennaio, all’interno della rassegna Scappo a teatro, con una doppia recita, in lingua inglese, riservata alle scuole primarie (dai 4 ai 10 anni) alle ore 9.15 e alle ore 11.15.

Sul palco saliranno Michele Beltrami, Paola Cannizzaro o Stefania Caldognetto e Massimo Politi.

Al termine dello spettacolo di sabato 11 e domenica 12 gennaio è come al solito previsto un piccolo intrattenimento a cura delle compagnie. Verrà inoltre distribuita una sana merenda per i bambini gentilmente offerta da Almaverde Bio.