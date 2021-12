CENTRO MUSICA TRENTO * PICCOLE COLONNE IN CONCERTO: « APPUNTAMENTO AL TEATRO SANBÀPOLIS, QUESTA SERA VENERDÌ 3 DICEMBRE ORE 20.00 »

8:35 - 3/12/2021

Questa sera Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 20.00 presso il Teatro Sanbàpolis dell’Opera Universitaria in Via della Malpensada 82, si terrà il concerto del coro Piccole Colonne.

Le Piccole Colonne, bellissima realtà corale trentina formata da bimbi e bimbe dai 7 ai 14 anni, sono nate nel 1988 e dal 2001 hanno la propria sede nella Circoscrizione Oltrefersina.

In 33 anni di attività hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama della coralità infantile grazie all’organizzazione del concorso internazionale “Un Testo per noi” giunto alla 16° edizione.

Tramite il concorso, rivolto alla scuola primaria con l’invito a realizzare in classe e con un lavoro di gruppo il testo di una canzone, ogni due anni producono, registrano e pubblicano nuove canzoni per bambini realizzate sui testi vincitori il concorso.

Il concerto di venerdì 3 dicembre sarà l’occasione per presentare in anteprima le canzoni nate dall’ultima edizione del concorso che vede, fra le altre, la classe III C della scuola primaria Clarina che, coordinata dall’insegnante Francesca Gozzi, ha scritto il testo “La danza del corsivo”.

Il testo è stato musicato da Sandro Comini ed il brano inserito nel nuovo CD “Lascia un sorriso nascere…” assieme alle altre canzoni nate dal concorso. Nel CD anche la bellissima “We are the world” che il coro ha voluto dedicare al Presidente Luciano Anesi recentemente scomparso.

Le canzoni nate dalla 16° edizione del Concorso un Testo per noi saranno presentata ufficialmente al Festival della Canzone europea dei Bambini che si terrà al Palacongressi di Andalo il 28 e 29 maggio 2022 in collaborazione con Andalo Vacanze. In quell’occasione le classi autrici dei testi dovranno animare la propria canzone mentre sarà cantata dal coro.

L’ingresso all’evento è gratuito ma è richiesto l’obbligo di Green Pass e di prenotazione.

Il concerto è organizzato dal Centro Musica di Trento in collaborazione con l’Opera Universitaria, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Comune di Trento, il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Trento e il contributo economico della Circoscrizione Oltrefersina.