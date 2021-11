CENTRO SOLIDARIETÀ – TRENTO * #CISIAMO: « ALLE CANTINE FERRARI EVENTO DI BENEFICENZA, CON LE ASSESSORE SEGNANA E FRANZOIA »

Evento di beneficenza del Centro di Solidarietà alle Cantine Ferrari con le Assessore Segnana e Franzoia.

Serata emozionante quella tenutasi ieri, 12 novembre, presso le Cantine Ferrari: una cena di beneficenza organizzata con il contributo di tanti trentini a favore del progetto #CiSiamo targato Centro di Solidarietà di Trento.

Un grande esempio di solidarietà e generosità, nel quale produttori e figure di spicco del territorio hanno fatto a gara per sedersi ai tavoli come commensali o per fornire alle cucine i prodotti migliori.

#CiSiamo è il nuovo progetto targato Centro di Solidarietà di Trento a sostegno dei crescenti fenomeni di povertà del nostro territorio, di cui già la stampa si è occupata in occasione della recente presentazione del progetto.

L’assessore provinciale Stefania Segnana, ospite significativo in quell’occasione, anche ieri sera non è voluta mancare per dare il suo contributo a sostegno dell’iniziativa. L’ha affiancata l’assessore Franzoia, portando il sostegno anche del Comune di Trento al progetto.

L’iniziativa ha iniziato a prender forma grazie alla grande generosità del gruppo Lunelli, ospiti della serata, ed ha successivamente preso corpo grazie al prezioso contributo di tanti produttori trentini – Salumificio Belli, Panificio Moderno, Calliari fiori, Graffiti – che hanno offerto gratuitamente i loro prodotti.

I commensali hanno potuto godere di un menu pensato dallo chef stellato Parolari e poi realizzato dallo staff del catering Buonissimo di Rovereto, con grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Ad allietare la serata, la musica offerta dal duo jazz Stefano Raffaelli e Flavio Zanon.

“#Ci siamo è un progetto ambizioso di cui c’è enorme bisogno” ha sottolineato il presidente del Centro di Solidarietà Bellandi a fine serata. “Voglio sottolineare l’enorme impegno messo da tutte quelle persone che lavorando dietro le quinte permettono la realizzazione di tutto ciò – e di una serata come questa.”