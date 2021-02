CCIAA TRENTO E GDF * CONTRASTO CRIMINALITÀ ECONOMICA: « IL 9/2 ALLE 11.00 A PALAZZO ROCCABRUNA LA CONFERENZA STAMPA, SARANNO PRESENTI / PREFETTO LOMBARDI – PROCURATORE RAIMONDI – COMANDANTE MACCANI »

Le politiche per la legalità e la sicurezza sono un importante strumento per il sostegno alla coesione sociale della comunità, ma anche per il corretto e ordinato svolgimento delle relazioni economiche.

Per questo CCIAA e Guardia di Finanza firmano un protocollo di intesa finalizzato a valorizzare in chiave di prevenzione e contrasto alla criminalità economica le competenze e le conoscenze dell’Ente camerale, nonché le sue più recenti risorse in campo informatico e digitale.

Parteciperanno all’incontro il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Giovanni Bort, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. Div. Ivano Maccani, il Commissario del Governo per la provincia di Trento, dott. Sandro Lombardi, il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento, dott. Sandro Raimondi e il Direttore Regionale dell’INPS, dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo.

*

CONFERENZA STAMPA: MARTEDÌ, 9 FEBBRAIO 2021, ORE 11.00 PRESSO PALAZZO ROCCABRUNA, VIA S. TRINITÀ, 24 TRENTO

si terrà la conferenza stampa dal titolo:

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA:

PRESENTAZIONE E FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

FRA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO E GUARDIA DI FINANZA