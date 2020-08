CCIAA TRENTO E ACCADEMIA D’IMPRESA * “RI-PARTIRE CON LA FORMAZIONE”: « 15 CORSI DI APPROFONDIMENTO GRATUITI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE TRENTINE NEL POST COVID, (SETTEMBRE/DICEMBRE 2020) »

Per sostenere il lavoro che imprenditori e manager dovranno affrontare già dal prossimo autunno, quando saranno più definiti gli ostacoli e più evidenti i danni causati dall’emergenza sanitaria, la Camera di Commercio di Trento, attraverso la propria azienda speciale, Accademia d’Impresa, propone di puntare sulla formazione.

“Siamo convinti – ha spiegato Bruno Degasperi, Direttore di Accademia d’Impresa – che acquisire le capacità operative necessarie alla gestione dei nuovi scenari sia la risposta più concreta alle esigenze di chi deve guidare un’impresa nella fase post-pandemica”.

L’approccio formativo alle difficoltà di gestione e riconversione dei processi produttivi di numerose aziende, infatti, avrà come scopo principale quello di costruire competenze adeguate alle necessità reali delle aziende e fornire soluzioni pratiche, immediate e attinenti al nuovo contesto economico.

La progettazione formativa – che viene messa a disposizione delle imprese trentine in forma gratuita – costituisce il punto di partenza di un’azione ampia e di medio-lungo periodo ed è articolata in 15 corsi, suddivisi in moduli e raggruppati in quattro aree di intervento distinte, ma complementari tra loro.

– L’Area Management propone l’approfondimento di competenze relazionali (soft skill), come la capacità di reagire agli eventi negativi o di affrontare il futuro con un approccio strategico, utili a rafforzare le capacità tecniche di manager e imprenditori, che devono rapportarsi con chi lavora nella loro azienda.

– L’Area Economics d’impresa si concentra sullo sviluppo di funzioni essenziali per chiunque abbia un ruolo di direzione d’impresa, come il controllo di gestione e l’amministrazione finanziaria. Sapersi muovere adeguatamente in questi due ambiti è il presupposto essenziale per guidare un’impresa fuori dalla crisi e far sì che possa costruire su basi solide la propria ri-partenza.

– L’Area Digital affronta temi che da molti anni costituiscono un impegno prioritario per la Camera di Commercio e la sua Azienda speciale, quello cioè di promuovere e diffondere presso le imprese la cultura della digitalizzazione. In particolare, saranno trattate le competenze del Digital Marketing, ovvero le tecniche di promozione di prodotti e servizi, basate sull’utilizzo delle tecnologie digitali, che, nel periodo di lockdown, hanno dimostrato la loro utilità anche a sostegno dei consumi.

– L’Area Sales è centrata sulle tecniche di vendita, da sempre nodali nel management moderno, che implicano una buona conoscenza del cliente e delle dinamiche legate ai comportamenti d’acquisto, e sulla capacità di saper gestire le relazioni più complesse con la clientela.

Gli argomenti specifici, approfonditi all’interno delle quattro aree, sono stati scelti in base alla loro praticità e attinenza alle necessità espresse dal tessuto imprenditoriale. Tra questi, la capacità di reagire e gestire lo stress del cambiamento; di promuovere un’efficace comunicazione interna all’impresa; capire il futuro per migliorare i processi decisionali; instaurare una leadership efficace; gestire il marketing tramite i social media; utilizzare il digital marketing in ambito turistico e conoscere più a fondo le tecniche di e-commerce. Saranno inoltre approfonditi i temi legati alla gestione di un piano finanziario e alla conoscenza di strumenti economico-finanziari utili a prevenire la crisi d’impresa; al potenziamento delle performance di comunicazione e di vendita; alle tecniche in grado di semplificare la gestione di reclami e obiezioni per ottimizzare la relazione con il cliente.

Il programma dei corsi autunnali di Accademia d’Impresa, ciascuno dei quali sarà guidato da docenti esperti, si apre il prossimo 17 settembre, con il primo appuntamento dal titolo “Introduzione alla gestione finanziaria delle imprese”, e proseguirà fino alla fine di novembre con il percorso dedicato alla gestione dei rapporti più complicati con i clienti.

La metodologia didattica di “Ri-partire con la formazione” prevede l’alternanza fra il collegamento on-line, che permetterà di seguire webinar sincroni e asincroni, e la presenza in aula, che consentirà un più efficace confronto e scambio diretto con il docente e il gruppo dei partecipanti.