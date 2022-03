CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE * ADVERTISING: « AL VIA IL TERZO FLIGHT DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE MULTICANALE, DAL 27/3 AL 23/4 SU TV – RADIO – WEB – CARTA STAMPATA »

11.06 - giovedì 24 marzo 2022

Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano prosegue il percorso di brand awareness intrapreso nel 2020, attraverso il lancio del terzo flight della campagna di comunicazione multicanale di Gruppo.

A seguito del successo delle precedenti edizioni, il Gruppo Cassa Centrale rilancia la campagna di comunicazione nazionale multicanale. Prosegue così il percorso di consolidamento identitario del Gruppo, che riafferma i propri valori di cooperazione, mutualità e localismo.

Confermati gli obiettivi di brand awareness della Capogruppo e il focus verticale sul concetto di Credito Cooperativo e sulla composizione del Gruppo, su cui si è lavorato durante i precedenti flight del 2020 e 2021, integrati da un messaggio volto aumentare la riconoscibilità del Gruppo, dei suoi valori e della sua presenza capillare sul territorio nazionale.

Il terzo flight sarà presente sui principali canali di comunicazione nazionali con il soggetto istituzionale e con elementi strategici dedicati alla CSR (Corporate Social Responsibility), alla Banca Digitale – Inbank e a BancAssicura.

La campagna sarà on air in TV (circa il 45% degli spot sarà in prime time), radio e sui quotidiani nazionali a partire da domenica 27 marzo. Si svilupperà con un calendario articolato fino al 23 aprile 2022, attraverso un media mix diversificato.

Per l’intera durata della campagna saranno quattro i canali media che fungeranno da veicoli per i messaggi istituzionali: canali TV, con programmi istituzionali sulle principali reti nazionali, stampa, con 35 uscite sulle principali testate nazionali a garanzia di alti parametri qualitativi di copertura, richiamando inizialmente l’ADV istituzionale per poi introdurre successivamente elementi strategici su attività e posizionamento di Gruppo.

Un’innovativa campagna web parallela è stata pianificata su vari portali di informazione, con strumenti che collegheranno gli utenti allo spot e alla campagna sulla landing page dedicata “Le Banche di tutti noi” su www.cassacentrale.it. Da domenica 27 marzo sarà introdotto anche lo spot radio che prevede una fitta programmazione di due settimane sulle principali emittenti nazionali al fine di intercettare un pubblico molto ampio.

“Con il terzo flight della campagna – commenta Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca – desideriamo accrescere la riconoscibilità del Gruppo Cassa Centrale e dei suoi caratteri distintivi su tutto il territorio nazionale. La pianificazione media è stata studiata con grande cura per garantire massima efficacia e maggiore visibilità ai nostri portatori di interesse. In un periodo caratterizzato da così grande incertezza – conclude il Presidente Fracalossi – riteniamo essenziale proseguire il percorso di consolidamento identitario del Gruppo, per riaffermare i valori della cooperazione e il ruolo che svolgiamo per tutte le persone che li condividono con noi”.