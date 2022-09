CCB – CASSA CENTRALE BANCA / TRENTO * RELAZIONI INTERNAZIONALI: « INCONTRO ISTITUZIONALE CON I VERTICI DEL GRUPPO DZ BANK, PER PARTNERSHIP CON ASSIMOCO »

14.24 - mercoledì 07 settembre 2022

I vertici del Gruppo DZ Bank in visita presso Cassa Centrale Banca per discutere di strategie, di sostenibilità e della partnership con Assimoco. L’accordo di partnership nel comparto Bancassicurazione, siglata in primavera con Assimoco e R+V Versicherung, troverà attuazione con le prime polizze finanziarie disponibili già da fine mese. Individuate ulteriori sinergie nel risparmio gestito con Union Investment.

Si sono incontrati a Trento, presso la sede di Via Segantini, i vertici di Cassa Centrale Banca e di Assicura con il socio storico DZ Bank, seconda banca tedesca ed eccellenza della cooperazione di credito europea, insieme ai vertici delle controllate R+V Versicherung e Assimoco.

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sulle principali scelte strategiche relative all’attuale situazione di mercato, con un particolare focus sui temi ESG e sulla sostenibilità, per valutare le potenzialità di una collaborazione tra protagonisti del mondo cooperativo italiano e tedesco. Sono temi verso i quali il Gruppo Cassa Centrale intende sviluppare – concordemente con quanto prevede il Gruppo DZ Bank – un percorso rispettoso delle specificità che contraddistinguono la Cooperazione di Credito e il diverso approccio nell’interpretare, coerentemente con la normativa, il proprio modello di Banca e gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030.

È stato ribadito il valore dell’accordo di collaborazione siglato lo scorso 17 maggio con Assimoco e con R+V Versicherung (seconda compagnia assicurativa in Germania), che prevede la messa a disposizione di una gamma completa di prodotti vita e danni, con il lancio già a partire da fine settembre delle prime polizze finanziarie. Si è condiviso il rafforzamento della partnership sull’offerta a Soci e clienti, in particolare con Union Investment, società del Gruppo DZ e primario attore europeo nel risparmio gestito.

Per DZ Bank ha partecipato all’incontro l’Amministratore Delegato – Cornelius Riese, insieme a Claudio Ramsperger – Responsabile della Direzione Crediti (e Amministratore di Cassa Centrale Banca), Norbert Rollinger – Presidente del consiglio direttivo di R+V Versicherung e Marc-Dominic Plomitzer – Responsabile International Business della compagnia, con Ruggero Frecchiami – Direttore Generale di Assimoco.

Per Cassa Centrale Banca erano presenti Giorgio Fracalossi e Sandro Bolognesi – Presidente e AD, con Enrico Salvetta – Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca e AD di Assicura, e tutti i manager che hanno lavorato all’accordo di partnership con Assimoco.