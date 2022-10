CCB BANCA – TRENTO * CDA: « RINNOVÀTI I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ED I COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE (ELENCO COGNOMI – MANSIONI) »

14.51 - giovedì 27 ottobre 2022

Gruppo Cassa Centrale: rinnovati i Consigli di Amministrazione e i Collegi Sindacali delle Società controllate. Nel mese di ottobre si sono tenute le Assemblee delle Società controllate da Cassa Centrale Banca, per la nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali, che resteranno in carica per tre anni fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024 (primavera 2025).

I rinnovi degli organi sociali tengono conto da un lato della continuità e della valorizzazione del percorso fino ad oggi svolto, dall’altro del ricambio in un’ottica di rappresentatività dei diversi territori in cui il Gruppo, con le sue BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen, opera a sostegno delle Comunità.

I nuovi organi sociali, in coerenza con gli indirizzi della Capogruppo, avranno il compito di realizzare le linee di sviluppo e le progettualità richiamate nel Piano Strategico 2022-2025. Allitude: l’Assemblea ha nominato Maurizio Maffei (Presidente di Cassa Rurale Vallagarina) come nuovo Presidente, Stefano Marzioli (Presidente di BancAnagni Credito Cooperativo) è stato confermato Vicepresidente e sono stati eletti 9 amministratori. Fra questi anche il Chief Information and Security Officer di Gruppo, Manuele Margini, confermato poi dal Consiglio di Amministrazione nel ruolo di Amministratore Delegato.

Per la prima volta siedono nel Consiglio di Amministrazione di Allitude due amministratori indipendenti, Fabio Gaj e Daryoush Goljahani, che contribuiranno con la loro pluriennale esperienza e competenza in ambito informatico a dare ulteriore impulso ai processi di trasformazione tecnologica dei prossimi anni, portando il numero totale dei Consiglieri dai 9 dello scorso triennio, a 11.

La Società è specializzata nei servizi di outsourcing informatico e back-office per il settore bancario, a supporto delle Banche affiliate e alle Banche clienti del Gruppo Cassa Centrale.

Assicura: l’Assemblea di Assicura Agenzia ha nominato Adriano Kovačič (Presidente di ZKB – Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia) come nuovo Presidente, Enzo Zampiccoli (Presidente di CR Alto Garda e Rovereto) è stato confermato Vicepresidente e sono stati eletti 7 amministratori. Fra questi Enrico Salvetta, Vice Direttore Generale Vicario di Cassa Centrale Banca, confermato poi dal Consiglio di Amministrazione nel ruolo di Amministratore Delegato.

L’Assemblea di Assicura Broker ha confermato per un altro triennio il Presidente Gianluca Videsott, dirigente che vanta oltre venti anni di esperienza professionale nel campo del brokeraggio assicurativo, e ha eletto 6 amministratori.

Assicura Agenzia e Assicura Broker sono le Società specializzate nell’offerta di servizi assicurativi e di brokeraggio alle Banche affiliate e alle Banche clienti del Gruppo Cassa Centrale.

Claris Leasing: l’Assemblea ha confermato Flavio Stecca (Amministratore di Banca Veneto Centrale) come Presidente e ha eletto 4 amministratori.

La Società offre operazioni di leasing su beni strumentali, immobili e imbarcazioni da diporto.

Centrale Trading: l’Assemblea ha confermato Enrico Salvetta (Vice Direttore Generale Vicario di Cassa Centrale Banca) come Presidente e ha eletto 4 amministratori.

La Società fornisce assistenza tecnica alle BCC – Casse Rurali – Raiffesenkassen del Gruppo che distribuiscono i servizi di Directa SIM.

Centrale Soluzioni Immobiliari: l’Assemblea ha nominato Marco Baruzzi (Presidente di Cassa Rurale di Ledro) come nuovo Presidente e ha eletto 4 amministratori.

La Società è specializzata nella valorizzazione dei beni immobili a presidio dei crediti in sofferenza del Gruppo, in particolare nell’ambito di procedure esecutive.