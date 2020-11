CAVADA (LEGA TRENTINO) * CORONAVIRUS: « AIUTI ECONOMICI PER I COMUNI DELLA ZONA ROSSA, BENE L’ATTENZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE FUGATTI NEI CONFRONTI DELL’ALTOPIANO DI PINÉ »

Bene la rassicurazione del Presidente Fugatti sugli aiuti economici per i Comuni della zona rossa, emblema di particolare attenzione da parte della Giunta nei confronti delle valli. La rassicurazione fatta nella giornata di oggi da parte del Presidente Fugatti in occasione della visita di questi a Baselga di Piné non può far altro che rallegrarmi anche alla luce della richiesta fatta al Governo di inserire le attività economiche dei tre comuni trentini fra quelle che beneficeranno dei ristori nazionali previsti per le zone rosse. Si tratta di una richiesta di buonsenso e sono d’accordo con il Presidente sul fatto che non ci sono motivi per cui una tale richiesta non possa essere accettata. Intanto sono soddisfatto sulla prossima proposta di delibera che prevede dei ristori per i comuni coinvolti.

Del resto il territorio dell’Altopiano di Piné deve essere capace di riprendersi rapidamente anche in vista delle Olimpiadi del 2026 che vedranno proprio lì lo svolgimento delle gare di pattinaggio e lo stadio del ghiaccio necessita di importanti lavori di sistemazione e copertura. La Provincia ha già previsto un investimento sulla struttura – come confermato oggi nelle intenzioni – circa di 37 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altre opere.