CAVADA (LEGA) * PONTIDA: « ALL’APPUNTAMENTO PRESENTI VAL DI FIEMME E FASSA, SODDISFATTO DI UN’ADESIONE ANDATA OLTRE LE PIù ROSEE ASPETTATIVE »

La Val di Fiemme e la Val di Fassa hanno risposto positivamente e hanno partecipato con un pullman all’appuntamento di Pontida. A guidare la delegazione per le due valli il Segretario di Sezione, il Consigliere provinciale Gianluca Cavada, che si è detto soddisfatto di un’adesione andata oltre le più rosee aspettative.

“La partecipazione di tanti valligiani a Pontida è dovuta all’intenso lavoro fatto dalla Lega in Val di Fiemme e Fassa grazie ad una giunta finalmente attenta alle esigenze di chi non vive solamente in città. I valligiani sanno che grazie a noi possono contare su un’amministrazione attenta e riflessiva”, ha affermato il Segretario della Sezione Val di Fiemme e Fassa e Consigliere provinciale Gianluca Cavada.