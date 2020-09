CAVADA (LEGA) * OSPEDALE DI CAVALESE: « NON SIAMO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LA GIUNTA PAT INTENDA PREVEDERE LO SPOSTAMENTO DELLA STRUTTURA »

La sezione Lega Fiemme e Fassa non è a conoscenza di progetti diversi relativi alla costruzione del nuovo ospedale rispetto a quelli da sempre presentati dalla Giunta.

In merito alle notizie riguardanti il nuovo Ospedale per la Val di Fiemme, Fassa e Cembra, la sezione Lega della zona non è eventualmente contraria relativamente alla costruzione del nuovo ospedale in un luogo differente. A riguardo abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che la Provincia, ma soprattutto la Giunta, garantirà il finanziamento dell’opera in linea con l’obiettivo di difesa e valorizzazione degli ospedali di Valle da sempre portato avanti dalla attuale amministrazione provinciale.

Da parte nostra, come peraltro mai dichiarato dalla provincia stessa, non siamo comunque a conoscenza del fatto che la giunta provinciale intenda prevedere uno spostamento della struttura.

*

Gianluca Cavada- Segretario Sezione Val di Fiemme e Fassa e Consiglio provinciale