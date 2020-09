CAVADA (LEGA) * BIATHLON: « VAL DI FIEMME ANCORA PIÙ “SPORTIVA” GRAZIE ALLO SKIROLL, LA NAZIONALE NORVEGESE SI ALLENERÀ AL PASSO LAVAZÈ »

Apprendo con grande entusiasmo di come (Covid permettendo) anche la nazionale norvegese di Biathlon – prima nel medagliere ai mondiali di Anterselva 2020 – abbia scelto il passo di Lavazé come luogo per lo svolgimento del proprio ritiro autunnale nel mese di ottobre.

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, la pista di skiroll del Lavazé sarà quindi teatro degli allenamenti di Johannes Boe, Marte Olsbu e compagni, atleti in assoluto tra i più seguiti, apprezzati e mediatici soprattutto nel Nord e nell’Est Europa (bacini turistici molto interessanti per il Trentino e la Valle di Fiemme).

La nuova pista di skiroll – da alcuni definita “opera inutile” – è infatti tra le poche al mondo che consente di allenare “a secco” lo sci di fondo, in tutta sicurezza, ad una quota notevole (oltre 1800 m s.l.m.), cosa molto ambita da allenatori e sportivi amatoriali e professionisti, come dimostrano sia la decisione della squadra norvegese sia i continui allenamenti degli atleti di elite della nazionale azzurra.

Il ritorno mediatico che deriverà dalla frequentazione – anche “estiva” – del passo di Lavazé da parte di atleti di assoluto livello internazionale, contribuirà senz’altro a consolidare l’immagine della nostra Valle quale teatro dolomitico d’eccellenza per la pratica sportiva invernale ed estiva.

Un briciolo di speranza in più per tutti quegli albergatori, ristoratori ed esercenti fiemmesi che tanto hanno subito in conseguenza delle restrizioni causate dall’epidemia di Covid-19.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada