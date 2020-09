CAVADA (LEGA): ALESSANDRO SANTUARI SINDACO DI BASELGA DI PINé: « SONO VERAMENTE SODDISFATTO, è LA PERSONA ADATTA ALLA GUIDA DELL’ALTOPIANO »

Grande soddisfazione espressa dal Cons. prov. Gianluca Cavada a seguito dell’elezione di Alessandro Santuari a sindaco di Baselga di Piné. Successivamente alla pubblicazione dei risultati, il Consigliere ha così dichiarato: «Sono veramente soddisfatto. Alessandro Santuari è certamente la persona adatta alla guida dell’Altopiano. Questa vittoria è frutto di un lungo lavoro portato avanti dal sottoscritto, dal neo-sindaco e dai candidati della Lega e delle altre due liste di coalizione: Piné Futura e Autonomisti Popolari. Collaborazione, dialogo e lungimiranza sono le parole chiave che ci hanno permesso di trovare un accordo aggiudicandoci la fiducia del 66,54% degli elettori.

Una vittoria netta, che porta la Lega a passare dall’11,58% del 2015 al 25,71% di oggi. Siamo consapevoli di essere il partito più votato e cogliamo quindi con onore tutti le responsabilità che questo comporta: serviremo fino in fondo i cittadini ed il territorio. Sono certo che i neo consiglieri, la Giunta ed il Sindaco – anche con l’aiuto di un’amministrazione provinciale amica – saranno in grado di rilanciare l’Altopiano di Piné in vista delle Olimpiadi 2026»