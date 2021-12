CAVADA – DALZOCCHIO – SAVOI – JOB – MORANDUZZO – PACCHER – PAOLI (LEGA TRENTINO) * “TRENO DELL’AVISIO“: « IL CONSIGLIO PAT IMPEGNA LA GIUNTA A VALUTARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA FERROVIA, CON RFI »

7:53 - 18/12/2021

Quella del treno dell’Avisio è una iniziativa promossa dall’associazione Transdolomites e che si sostanzierebbe nella realizzazione della ferrovia, appunto, nelle vallate dell’Avisio. In effetti, su questa specifica opera – della quale non mancano profili di interesse – esiste un dibattito aperto ormai da anni senza, però, che questo abbia portato poi ad alcun esito concreto.

Per questo motivo, pare opportuno tornare sull’argomento. Più precisamente – al fine di dare concretezza ad un confronto sul tema che diversamente, per quanto sia stato presentato anche al Ministero delle Infrastrutture, rischia di restare non sufficientemente ricco di elementi certi – parrebbe opportuno che l’Amministrazione si facesse avanti con uno studio di fattibilità.

Si ritiene pertanto opportuna la sede della manovra di bilancio per fare un passo in avanti rispetto alla questione in parola, chiedendo alla Provincia di considerare, appunto, la realizzazione – in collaborazione con RFI – di uno studio sulla ferrovia nelle vallate dell’Avisio, anche al fine di valutarne la sostenibilità economica.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale impegna la Giunta Provinciale:

A valutare la realizzazione, anche in collaborazione con RFI, di uno studio di fattibilità sulla ferrovia nelle vallate dell’Avisio, anche al fine di valutare la sostenibilità economica di tale opera.

*

I consiglieri provinciali

Gianluca Cavada

Mara Dalzocchio

Alessandro Savoi

Ivano Job

Devid Moranduzzo

Roberto Paccher

Denis Paoli