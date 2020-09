CASSA RURALE ALTA VALSUGANA (TN) * SUPERBONUS: « FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI PER CHI MIGLIORA LA CLASSE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI CERTIFICATI ARCA O CASACLIMA »

Combinare le agevolazioni pubbliche con mutui a tassi bassi per favorire il “buon abitare”, ovvero abitazioni di buona qualità energetica certificate Arca o CasaClima.

Questo il senso della convenzione firmata stamani in Cassa Rurale Alta Valsugana dal presidente Franco Senesi con i rappresentanti del distretto tecnologico Habitat, presente il direttore generale Francesco Gasperi e l’Agenzia per l’Energia CasaClima, con il referente Luca Devigili.

Per Gasperi questo mutuo è “l’apripista di quello che il mercato si aspetta”.

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale della Cassa Paolo Carazzai (il superbonus è l’occasione di stringere ancora di più i rapporti con la clientela”) e il responsabile commerciale Massimo Tarter (finanziamenti fino a 500mila euro, condizioni indipendenti dalla durata del mutuo che può arrivare a trent’anni”).

Alla convenzione in essere con Habitat si aggiunge quindi, primo tra le Casse Rurali, l’accordo legato al Superbonus del 110% per la certificazione energetica degli edifici privati da parte di un ente di assoluto prestigio e credibilità come è l’Agenzia per l’Energia CasaClima, che consente di valutare con competenza gli interventi più appropriati per migliorare la classe energetica degli immobili.

Sullo sfondo, l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione urbanistica del territorio. Il presidente Franco Senesi: “Questo territorio è indubbiamente in difficoltà, non ha una particolare eccellenza trainante per l’economia. Ma abbiamo un territorio magnifico, che merita di essere curato, tutelato e rinnovato, anche nell’aspetto delle abitazioni”.

“La firma della convenzione – prosegue Senesi – conferma l’impegno della Cassa Rurale Alta Valsugana rivolto a sostenere i temi legati alla sostenibilità ambientale. La scelta di collaborare con partner di chiara fama nel settore della certificazione energetica come CasaClima e Habitat va proprio in questa direzione e dimostra il desiderio della Cassa di consolidare il rapporto con le eccellenze presente sul territorio della Regione Trentino Alto Adige”.

Tassi agevolati sempre sotto l’1%

Da un punto di vista economico, la convenzione prevede l’agevolazione per finanziamenti a tasso variabile pari all’Euribor sei mesi (mai negativo) con uno spread dell’1,25%. Mentre i mutui a tasso misto godranno di un tasso pari all’Irs 5 anni con uno spread dello 0,60% per i primi 5 anni e un tasso variabile corrispondente all’Euribor sei mesi (mai negativo) maggiorato dello spread pari al 1,35% per gli anni successivi.

O, in alternativa, è previsto un tasso fisso per i primi 10 anni pari all’Irs a 10 anni (mai negativo) con uno spread dello 0,95% ad un tasso variabile per gli anni successivi corrispondente all’Euribor sei mesi con uno spread dell’1,35%.

Due partner di eccellenza

La mission di Habitech – Distretto tecnologico trentino – che ha sede a Rovereto è quella di realizzare in Trentino reti di imprese e filiere produttive specializzate nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.

Si tratta di una struttura privata con 127 soci che reinveste il 100% degli utili nello sviluppo di progetti innovativi di impatto reale.

L’agenzia CasaClima con sede a Bolzano è un centro di competenza per l’efficienza energetica, edilizia sostenibile e, più in generale, per la promozione di iniziative a tutela del clima.

Configurato come ente pubblico indipendente, CasaClima promuove soluzioni intelligenti e a basso impatto ambientale nell’ambito privato e pubblico nei processi produttivi e del settore terziario.

Stasera serata informativa sul Superbonus 110% in diretta streaming

La Cassa Rurale Alta Valsugana organizza oggi alle 20.30 una serata informativa sulla soluzione SUPERBONUS 110%, che sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook e Youtube. Interverranno:

Paolo Carazzai – Direttore Generale Cassa Rurale Alta Valsugana

Ing. Maurizio Fauri – Professore Associato Università degli Studi di Trento

Giuseppe Toccoli – Dottore Commercialista e Sindaco Effettivo Cassa Rurale Alta Valsugana