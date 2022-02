CASSA RURALE ALTA VALSUGANA (TN) * “SMART VALLEY“: « INAUGURATO A VIGOLO VATTARO IL NUOVO SPAZIO DI COWORKING E COMMUNITY, PER STUDIO E LAVORO »

20:20 - 4/02/2022

Dopo il successo riscontrato dall’apertura nel corso del 2021 di Hub Levico e Hub Tenna, è stato inaugurato a Vigolo Vattaro il nuovo spazio di coworking e community di Alta Valsugana Smart Valley. Il progetto, approdato anche sull’Altopiano della Vigolana, è nato dalla collaborazione tra Cassa Rurale Alta Valsugana ed Impact Hub Trentino.

Hub Vigolo, si trova a Vigolo Vattaro, al piano superiore della locale filiale della Cassa Rurale e mette a disposizione di imprenditori, studenti e turisti un’ampia sala con 6 postazioni di lavoro, una sala riunioni/ufficio ed un’area bistrot. Il valore aggiunto della struttura è la centralità dello spazio, situata proprio nel cuore del paese, che consentirà di lavorare in ambienti comodi e versatili anche grazie ad un bel giardino esterno per alternare il lavoro ad una pausa caffè o a un momento di relax.

All’incontro di presentazione di Hub Vigolo hanno partecipato i coworkers e i professionisti della community di Alta Valsugana Smart Valley, il Presidente e Vicepresidente della Cassa Rurale Alta Valsugana Franco Senesi e Giorgio Vergot, il Vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione Germano Preghenella, il Sindaco del Comune dell’Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchi, l’Assessora alle Politiche sociali Jessica Dellai, Nadia Martinelli Assessora ad Associazioni locali, Volontariato, Pari Opportunità e Istruzione e presidente dell’Associazione Donne in Cooperazione, e la Presidente di Impact Hub Trentino Dalia Macii.

Per il Presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana Franco Senesi: “Fin dalla sua nascita, la mission di Alta Valsugana Smart Valley è stata la Condivisione, intesa non solo come comunione dello spazio di lavoro ma soprattutto di idee, progetti, collaborazioni e partnership fra i professionisti che entreranno a far parte ed amplieranno la community. Mettere a disposizione gli spazi della Cassa Rurale Alta Valsugana come abbiamo sinora fatto, è la dimostrazione di come sia possibile mettere in rete le necessità e le richieste provenienti dalle nostre comunità con le capacità presenti sul territorio”.

Nell’occasione sono state presentate le partnership fra Alta Valsugana Smart Valley e My Orango, Smace, Vitinera.

Lo spazio aperto a Vigolo Vattaro fa parte della rete provinciale Coworking inCooperazione. “Il progetto coworking inCooperazione – ha sottolineato il Vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore produzione lavoro e servizi, Germano Preghenella – si basa su tre pilastri: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e vicinanza alle comunità e al territorio. Fare rete e mettere a fattor comune i punti di forza di un territorio è nello spirito della Federazione e della Cooperazione Trentina in generale”.

L’evento è stato trasmesso anche online sui canali social della Cassa Rurale Alta Valsugana e di Impact Hub Trentino.