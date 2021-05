CASSA RISPARMIO – BOLZANO / SPARKASSE * LIONS CLUB INTERNATIONAL: « CONCLUSA CON SUCCESSO L’AZIONE DI BENEFICENZA, 30.000 EURO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ »

Conclusasi con successo l’azione di beneficenza: 30.000 euro a favore di famiglie in difficoltà.

È stata conclusa con successo l’azione di beneficenza della Cassa di Risparmio di Bolzano in collaborazione con il Lions Club International. Seguendo il motto “Insieme per aiutare le famiglie in difficoltà”, i clienti hanno avuto la possibilità di devolvere in beneficenza 1 euro a ogni prelievo presso gli sportelli Bancomat della Cassa di Risparmio. In questo modo, in pochi mesi, è stato possibile raccogliere la somma di 25.839 euro. A partire da questa somma la Cassa di Risparmio ha deciso di aumentare l ́importo a 30.000 euro.

“Abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa propostaci dal Lions Club International, partecipando e fornendo il nostro sostegno a questo progetto sociale che consiste in un aiuto concreto, direttamente in loco, a famiglie in gravi difficoltà che vivono ai margini della nostra società. La possibilità di versare un euro durante un prelevamento bancomat è sicuramente il modo più semplice per effettuare una piccola donazione. Siamo molto lieti che tantissimi dei nostri clienti vi abbiano partecipato. Con l’aumento dell’importo raccolto, come banca del territorio, intendiamo offrire un ulteriore contributo per sostenere concretamente chi si trova in una situazione di disagio”, sottolineano il Presidente della Cassa di Risparmio, Gerhard Brandstätter e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò.

Un grazie alla Cassa di Risparmio e ai suoi clienti per la sensibilità dimostrata e per l’adesione è stato espresso da Michele Serafini, Past Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Italia del Lions Club International, e Anna Borona, Presidente del Lions Club Bolzano Bozen Host: “Questa collaborazione è stata fedele al nostro motto “Insieme per servire”. Ringraziamo di cuore la Cassa di Risparmio di Bolzano e la sua clientela per la generosità dimostrata in un momento così difficile. I 30.000 euro saranno utilizzati per fornire un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio. Infatti, i fondi raccolti insieme a un nostro contributo saranno utilizzati per tre scopi: sostegno alle attività della Lions Clubs International Foundation per l’emergenza Covid, acquisto di carte spesa e un aiuto ai giovani per sopperire alla mancanza di disponibilità delle famiglie.”

***

Bancomat-Spendenaktion erfolgreich abgeschlossen: 30.000 Euro für Familien in Not.

Die Spendenaktion von Sparkasse und Lions Club International ist erfolgreich abgeschlossen worden. Unter dem Motto „Gemeinsam für Familien in Not“ konnten die Kunden der Bank bei jeder Bankomatbehebung an Geräten der Sparkasse 1 Euro spenden. Dank einer Vielzahl von Unterstützern ist bei dieser Aktion ist in wenigen Monaten auf diese Weise der stolze Betrag von 25.839 Euro zusammengekommen. Ausgehend von dieser Summe hat die Sparkasse den Betrag auf 30.000 Euro erhöht.

„Gerne stellten wir uns als Sparkasse für diese Initiative, die uns der Lions Club International vorgeschlagen hat, zur Verfügung. Es handelte sich hier um ein wichtiges soziales Projekt, das bedürftigen Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben, eine konkrete Hilfe vor Ort bietet. Die Möglichkeit, einen Euro zu spenden, wenn man eine Bargeldbehebung am Bankomat durchführt, ist sicherlich die einfachste Art, um eine kleine Spende zu geben. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele unserer Kunden daran beteiligt haben. Mit der Aufstockung der gesammelten Gelder wollen wir als territorial verankerte Bank einen zusätzlichen Beitrag leisten, den Menschen in Not zu helfen“, erklären Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

Ein Dank an die Sparkasse und ihre Kunden für die bewiesene Sensibilität sprachen Michele Serafini, Past President des Rates der Gouverneure des Multidistrikts Italien des Lions Club International, sowie Anna Borona, Präsidentin des Lions Club Bozen Host, aus: „Diese Zusammenarbeit stand ganz im Zeichen unseres Leitspruches ‚We Serve‘ (Wir dienen). Wir bedanken uns bei der Sparkasse und ihren Kunden ganz herzlich für ihre Großzügigkeit, besonders in dieser schwierigen Zeit. Die 30.000 Euro werden wir verwenden, um bedürftigen Familien in unserem Territorium konkrete Hilfe zu leisten. Die gesammelten Spenden werden wir, zusammen mit einem Beitrag, den wir beisteuern, für drei Zwecke einsetzen: Unterstützung der Aktivitäten der Stiftung Lions Clubs International Foundation hinsichtlich Covid-Notstand, Erwerb von Einkaufsgutscheinen und Hilfe für Jugendliche, deren Familien über unzureichende finanzielle Mittel verfügen.“