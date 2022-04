CASSA RISPARMIO BOLZANO * CIVIBANK: « NUOVO CDA, PRESIDENTE INDICATA LA MANAGER FRIULIANA GERVASIO * SPARKASSE LEGT LISTE FÜR DEN NEUEN VERWALTUNGSRAT VON CIVIBANK VOR: ALS PRÄSIDENTIN WIRD DIE KANDIDATUR DER MANAGERIN ALBERTA VORGESCHLAGEN »

15.59 - venerdì 01 aprile 2022

Sparkasse presenta una lista per il nuovo Consiglio di Amministrazione di CiviBank. Per il ruolo di Presidente indicata la manager friuliana Alberta Gervasio. Ulteriore impegno di adesione all’OPA su CiviBank: Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che è il terzo più importante azionista di CiviBank, sottoscrive l’impegno di adesione all’offerta sulle azioni. Il Consiglio di Amministrazione di Sparkasse, nella sua qualità di primo azionista, ha deciso di presentare una lista che verrà sottoposta all’assemblea dei soci di CiviBank convocata per il prossimo 29 aprile 2022 in prima convocazione e 25 maggio in seconda convocazione, come reso noto da CiviBank in data 30 marzo. La lista per il Consiglio di Amministrazione prevede un’importante e qualificata espressione del territorio locale, caratterizzata anche dalla presenza di esponenti con importanti esperienze in ambito industriale e finanziario per poter disporre di una molteplicità di contributi di diverse competenze come prescritto dalla normativa in materia. In particolare, in testa alla lista figura la Dr.ssa Alberta Gervasio, manager che dopo un’esperienza decennale in Ernst & Young, ha ricoperto incarichi importanti nel mondo friulano, fra cui quello di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo presso la Snaidero Rino Spa, approdando nel 2012 al Gruppo Bluenergy dove oggi ricopre la carica di Amministratore Delegato. La lista prosegue con l’Avv. Guglielmo Pellizzo, attuale Vice Presidente di CiviBank e noto Avvocato sulla piazza di Udine. Questa candidatura assicura una continuità con il Consiglio di Amministrazione uscente e riconosce l’impegno da lui profuso negli scorsi anni che contribuirà al funzionamento del nuovo Consiglio. Vista l’importanza del collegamento con il Veneto al terzo posto della lista figura l’Avv. Aldo Bulgarelli di Verona, di origini friulane, che può vantare importanti esperienze maturate in ambito bancario sia nel Gruppo Unicredit, sia in Sparkasse come Consigliere di Amministrazione per 3 mandati. Nella lista anche la Dr.ssa Lidia Glavina, importante manager triestina appartenente alla comunità slovena che vanta un curriculum molto significativo e ricco di esperienze internazionali nel mondo industriale e finanziario fra le quali spicca il ruolo di Presidente in SDH, importante holding statale slovena, oltre al ruolo di Presidente del Supervisory Board di Telekom Slovenia. Il Dott. Antonio Marano, Presidente dell’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa con diversi incarichi di consigliere di amministrazione in altre importanti società italiane ed un passato di manager apicale in Unicredit potrà contribuire ad arricchire ulteriormente questa lista caratterizzata da competenze di assoluto livello. La lista vede poi nelle posizioni successive tre dirigenti di Sparkasse: il Dr. Mario Cappelletti, responsabile della Direzione Bilancio, Contabilità, Fisco, Controllo di Gestione e Pianificazione, l’Avv. Luca Cristoforetti responsabile della Direzione NPE e Legale ed il Dr. Armin Weißenegger responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria. Infine, il Rag. Silvano Chiappo, già dirigente bancario con ruoli di vertice in CiviBank ed in Credit Agricole-Friuladria che attualmente riveste il ruolo di consulente tecnico per l’Associazione dei piccoli azionisti di Civibank. In data odierna si è registrato un ulteriore impegno di adesione da parte di un altro importante azionista di CiviBank. Si tratta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che detiene il 2,87% del capitale sociale rappresentando così il terzo principale azionista della banca friulana. La somma delle azioni CiviBank oggetto degli impegni di adesione sottoscritti sino alla data odierna ammonta, insieme alla partecipazione già detenuta da Sparkasse, al 34,1% ca. del capitale sociale di CiviBank. Il Presidente Gerhard Brandstätter dichiara: “Questa lista rappresenta la conferma di quanto abbiamo comunicato al momento dell’annuncio delle Offerte. Crediamo che le importanti personalità del territorio friulano, accompagnate da persone di esperienza del mondo veneto ed altoatesino costituiranno le basi per il miglior funzionamento possibile di un Consiglio di Amministrazione che dovrà garantire il bilanciamento tra le diverse professionalità e le visioni di territorio. Sarà un Consiglio che grazie alla guida di Alberta Gervasio potrà rappresentare adeguatamente le istanze delle comunità locali e l’ascolto anche della minoranza slovena, rappresentata da un importante esponente. Sono soddisfatto della disponibilità data da Guglielmo Pellizzo a far parte di questo Consiglio portando in dote un’importante esperienza in CiviBank e del veneto Aldo Bulgarelli che dopo aver contributo allo sviluppo di Sparkasse ha accettato la nuova sfida. Anche l’adesione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi conferma ancora una volta la grande disponibilità dei principali soci della banca verso un progetto evidentemente condiviso.” L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò afferma: “Un Consiglio formato da persone autorevoli, preparate e competenti è il miglior biglietto da visita per la nuova missione di CiviBank: portare la banca di Cividale a poter beneficiare dell’appartenenza ad un gruppo che assicurerà stabilità e sviluppo. L’ascolto del territorio ed una sana gestione condotta dagli esponenti del nuovo Consiglio daranno un contributo alla crescita della banca ed a sostenere le comunità locali. Oltre agli esponenti già citati dal Presidente apprezziamo la disponibilità data da Lidia Glavina, Antonio Marano e Silvano Chiappo oltre ai tre manager di Sparkasse che garantiranno il raccordo con la capogruppo.”

///

Sparkasse legt eine Liste für den neuen Verwaltungsrat von CiviBank vor. Als Präsidentin wird die Kandidatur der friaulischen Managerin Alberta Gervasio vorgeschlagen.

Weitere verbindliche Annahmeerklärung zum Übernahmeangebot auf CiviBank: Stiftung Sparkasse Carpi, drittgrößter Aktionär von CiviBank, unterzeichnetet verbindliche Annahmeerklärung zum Angebot auf Aktien.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse, in ihrer Eigenschaft als größter Aktionär, hat beschlossen, eine Liste vorzulegen, die der für den 29. April 2022 in erster Einberufung und für den 25. Mai in zweiter Einberufung anberaumten Gesellschafterversammlung von CiviBank unterbreitet wird. Die entsprechenden Termine wurden von CiviBank am 30. März bekanntgegeben.

Die Liste des Verwaltungsrates ist Ausdruck einer bedeutenden und qualifizierten Vertretung des lokalen Territoriums und zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sich aus Vertretern mit umfangreichen Erfahrungen im Wirtschafts- und Finanzbereich zusammensetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass Exponenten mit unterschiedlichen Fachkenntnissen ihren entsprechenden Beitrag leisten können, wie auch von den Rechtsvorschriften vorgegeben.

Angeführt wird die Liste von Dr.in Alberta Gervasio. Es handelt sich um eine Managerin, die nach einer zehnjährigen Berufserfahrung bei Ernst & Young, bedeutende Führungsaufgaben in der Friauler Wirtschaft ausgeübt hat, unter anderem als Direktorin für Verwaltung, Finanzen und Controlling des Unternehmens Snaidero Rino AG. Seit 2012 ist sie in der Unternehmensgruppe Bluenergy Beauftragte Verwalterin.

Auf der Liste findet sich weiters RA Guglielmo Pellizzo, derzeitiger Vize-Präsident von CiviBank und namhafter Rechtsanwalt in Udine. Diese Kandidatur steht für Kontinuität mit dem scheidenden Verwaltungsrat und ist eine Anerkennung für das Engagement, das er in den letzten Jahren gezeigt hat und das zum guten Gelingen des neuen Verwaltungsrats beitragen wird.

Aufgrund der Bedeutung der Verbindung zum Veneto steht an der dritten Stelle der Liste RA Aldo Bulgarelli aus Verona, mit friaulischen Wurzeln, der auf wichtige Erfahrungen im Bankensektor, sowohl in der Gruppe Unicredit als auch als Verwaltungsrat in der Sparkasse, Aufgabe die er für drei Mandate innehatte, bauen kann.

Auf der Liste findet sich weiters Dr.in Lidia Glavina, bedeutende Managerin aus Triest, die der slowenischen Volksgruppe angehört. Sie verfügt über wichtige und umfassende internationale Erfahrungen in der Industrie- und Finanzwelt, unter anderem als Präsidentin von SDH, einer signifikanten slowenischen Staatsholding, sowie als Präsidentin des Supervisory Board von Telekom Slovenia.

Dr. Antonio Marano, Präsident von „Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa” und Verwaltungsratsmitglied in weiteren bedeutenden Gesellschaften sowie in Vergangenheit Spitzenmanager in Unicredit, wird dazu beitragen, diese Liste, die sich durch ein hohes Maß an Fachwissen auszeichnet, weiter zu bereichern.

Auf der Liste finden sich auch drei Manager der Sparkasse: Dr. Mario Cappelletti, Verantwortlicher der Direktion Bilanz, Steuerwesen, Controlling und Planung, RA Luca Cristoforetti, Verantwortlicher der Direktion NPE und Recht sowie Dr. Armin Weißenegger, Verantwortlicher der Direktion Finanzen und Treasury.

Es vervollständigt die Liste Silvano Chiappo, ein ehemaliger Bankmanager, der in leitenden Positionen bei der CiviBank und Credit Agricole Friuladria tätig war und derzeit technischer Berater der Vereinigung der Kleinaktionäre der CiviBank ist.

Heute ist eine weitere verbindliche Annahmeerklärung von Seiten eines bedeutsamen Aktionärs von CiviBank unterzeichnet worden. Es handelt sich um die Stiftung Sparkasse von Carpi, die 2,87% des Gesellschaftskapitals hält und den drittgrößten Aktionär der friaulischen Bank darstellt. Die Summe der CiviBank-Aktien, die Gegenstand von, bis heute unterzeichneten, verbindlichen Annahmeerklärungen sind, beläuft sich zusammen mit der bereits von der Sparkasse gehaltenen Beteiligung nun auf rund 34,1 % des Gesellschaftskapitals von CiviBank.

Präsident Gerhard Brandstätter erklärt: „Diese Liste ist eine Bestätigung dafür, was wir zum Zeitpunkt der Ankündigung der Übernahmeangebote mitgeteilt haben. Wir glauben, dass die wichtigen Persönlichkeiten aus dem Friaul zusammen mit erfahrenen Experten aus Venetien und Südtirol die Grundlage für die bestmögliche Arbeit des Verwaltungsrats bilden werden, der ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Fachkompetenzen und den Visionen für die Region gewährleisten muss. Der Verwaltungsrat, unter der Führung von Alberta Gervasio, wird die Anliegen der lokalen Gemeinschaften angemessen vertreten und auch für die Belange der slowenischen Minderheit, die durch eine wichtige Exponentin vertreten ist, eintreten. Ich freue mich auch über die Bereitschaft von Guglielmo Pellizzo, der wichtige Erfahrungen aus der CiviBank mitbringt, die Herausforderung anzunehmen und über jene von Aldo Bulgarelli aus Venetien, der, nachdem er zur Entwicklung der Sparkasse beigetragen hat, nun diese neue Aufgabe wahrnimmt. Auch die Beteiligung der Stiftung Sparkasse Carpi bestätigt einmal mehr die große Bereitschaft der Hauptaktionäre der Bank dieses Projekt eindeutig zu teilen.“

Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò erklärt. „Ein Verwaltungsrat, der sich aus anerkannten und fachkundigen Personen zusammensetzt, ist die beste Visitenkarte für die neue Mission der CiviBank: dass die Bank von Cividale Teil einer Gruppe ist, die Stabilität und Entwicklung gewährleistet. Ein offenes Ohr für das Territorium und eine solide Verwaltung von Seiten der Mitglieder des neuen Verwaltungsrats werden zum Wachstum der Bank beitragen und die lokalen Gemeinschaften unterstützen. Zusätzlich zu den bereits vom Präsidenten genannten Exponenten freuen wir uns über die Verfügbarkeit von Livia Glavina, Antonio Marano und Silvano Chiappo und den drei Sparkasse-Managern, die die Verbindung zur Muttergesellschaft sicherstellen werden.“the “Offeror” or “Sparkasse”), respectively, (i) over the totality of the ordinary shares of Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (the “Issuer” or “CiviBank”), excluding the ordinary shares of CiviBank held by Sparkasse, and (ii) over the totality of the warrants named “Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024”, excluding the warrants of CiviBank held by Sparkasse.