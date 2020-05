CASSA DI TRENTO * FASE 2: « DA LUNEDì 25 MAGGIO TUTTE LE FILIALI RIPRENDERANNO LA LORO OPERATIVITà, L’ACCESSO POTRà AVVENIRE PREVIO APPUNTAMENTO » (PDF ORARI E CONTATTI)

Da lunedì 25 maggio tutte le Filiali riprenderanno la loro operatività, secondo il calendario riportato di seguito.

Nel rispetto del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 in materia di emergenza Coronavirus, l’accesso in Filiale è consentito solo su appuntamento, sino a data da destinarsi.

Per fissare un appuntamento preghiamo di contattare telefonicamente la Filiale di riferimento.

Trova il numero della sua Filiale sul nostro sito web www.cassaditrento.it e nell’allegato elenco.

E’ disponibile anche il numero telefonico del Centralino 0461-278000.

Per informazioni è utilizzabile anche l’indirizzo mail info@cassaditrento.it.

Ricordiamo che i bancomat/ATM presenti all’esterno di ogni filiale permettono oltre al prelevamento di denaro contante anche altri servizi, quali consultazione movimenti e saldo c/c, pagamento di alcuni bollettini postali e Telecom e ricariche varie.

Con le carte di debito e di credito e i servizi Nexi Pay e Bancomat Pay® è possibile effettuare pagamenti presso gli esercizi commerciali senza utilizzare denaro contante.

Più in generale Invitiamo tutti ad eseguire il più possibile le operazioni bancarie senza recarsi allo sportello attraverso i seguenti canali:

INBANK: consente di effettuare comodamente da casa con il proprio personal computer le principali operazioni bancarie. Accesso www.inbank.it .

APP INBANK: in ambiente Android o iOS è scaricabile gratuitamente l’applicazione Inbank per operare in mobilità dal proprio Smartphone.

AREE SELF BANCH’IO: le seguenti Filiali sono provviste di bancomat evoluti che permettono lo svolgimento in autonomia di tutte le operazioni bancarie, quali prelevamento, versamento di denaro contante e assegni, bonifici, pagamento bollettini postali, estratti conto, ricariche ecc., in orario prolungato dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte. Esse sono:

Aldeno, Mattarello, Ravina, Trento-Via Degasperi, Trento-Piazza Fiera, Trento-Via Belenzani, Trento-Piedicastello, Trento-Solteri, San Donà, Mezzocorona.