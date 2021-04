CASSA DI RISPARMIO – BOLZANO / SPARKASSE * « LANCIATO IL BONIFICO SEPA ISTANTANEO / FÜHRT ÜBERWEISUNGEN IN ECHTZEIT EIN »

Sparkasse lancia bonifico SEPA istantaneo. In quest’epoca digitale che stiamo vivendo, nella quale viene dato molto valore alla velocità delle transazioni, Sparkasse lancia, tra le prime banche del territorio, una nuova forma di instant payment: il bonifico SEPA istantaneo.

Un istante lungo qualche secondo: tanto basta per effettuare transazioni da un conto corrente all’altro, con il bonifico SEPA istantaneo che rappresenta una forma evoluta di pagamento, un servizio sicuro e veloce per ricevere e trasferire denaro in tempo reale, da e verso tutte le banche aderenti, in Italia ed Europa, tutti i giorni, 24 ore su 24. Le somme trasferite sono quindi immediatamente disponibili sul conto del beneficiario.

“Siamo orgogliosi di essere ancora una volta una delle prime Banca del territorio ad offrire ai nostri clienti, privati ed aziende, un servizio innovativo, multicanale e di respiro europeo come il bonifico SEPA istantaneo; segno di un continuo dinamismo e di una spiccata sensibilità verso l’innovazione che crea valore aggiunto per i clienti”, sottolinea Stefano Borgognoni, Responsabile Direzione Sviluppo Strategico di Sparkasse.

Il servizio, che non richiede alcuna attivazione, prevede un massimale in entrata pari a 100.000 euro ed un massimale standard, in uscita, pari a 1.500 euro, per transazione, aumentabili su richiesta del cliente.

La nuova funzionalità è disponibile da subito allo sportello per privati e aziende, nonché tramite online banking per le aziende, mentre a breve sarà fruibile online anche per i privati.

Tecnicamente è chiamato SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) ovvero Bonifico Istantaneo SEPA. La Single Euro Payments Area è un’area unica in cui le transazioni in euro sono eseguite secondo standard uniformi. L’area SEPA comprende 36 paesi europei.