CASAPOUND ITALIA TRENTINO * AZIONE IN COMUNE: CASTALDINI, « SPACCIO – IMMIGRAZIONE INCONTROLLATA – DEGRADO E FURTI I REGALI DEL CENTROSINISTRA » (VIDEO)

CasaPound, azione in Comune. Castaldini: “ecco i regali del centrosinistra”. Azione simbolica di CasaPound questa mattina che ha consegnato ironicamente i pacchi di Natale al Comune di Trento, nella sede del Consiglio Comunale, per simboleggiare i “regali” che la giunta di centrosinistra ha portato ai cittadini.

“Spaccio, immigrazione incontrollata, degrado, furti sono solo alcuni dei problemi della città – tuona Filippo Castaldini, responsabile provinciale di CasaPound – che ogni giorno di più regalano una Trento sporca, pericolosa, non più a misura di famiglia”.

“I problemi, indipendentemente dalle classifiche di vivibilità, sono molti ma il centrosinistra sembra non vederli e così, anche sotto Natale, nel centro storico come in periferia, non cambia nulla a livello di sicurezza e degrado e a farne le spese sono anche i turisti ai quali viene consegnato un biglietto da visita della città per nulla edificante”

“Ci auguriamo che il 2020 porti una ventata d’aria nuova nella politica cittadina e che sia un inizio per la rinascita di Trento, ormai brutta copia di quella città che tutti noi ci ricordiamo essere stata bella, pulita e sicura”.

*

Filippo Castaldini

Responsabile provinciale CasaPound Italia Trentino