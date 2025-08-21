CASA BIANCA * USA-UE: «NUOVO ACCORDO QUADRO CON DAZI AL 15% SULLE AUTO»

14.39 - giovedì 21 agosto 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono lieti di annunciare di aver concordato un Quadro per un Accordo sul Commercio Reciproco, Equo ed Equilibrato (“Accordo Quadro”). Questo Accordo Quadro rappresenta una dimostrazione concreta del nostro impegno per un commercio e investimenti equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Questo Accordo Quadro porrà le nostre relazioni commerciali e di investimento, tra le più grandi al mondo, su solide basi e rinvigorirà la reindustrializzazione delle nostre economie. Riflette il riconoscimento da parte dell’Unione Europea delle preoccupazioni degli Stati Uniti e della nostra determinazione congiunta a risolvere i nostri squilibri commerciali e a liberare il pieno potenziale della nostra potenza economica combinata. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea intendono che questo Accordo Quadro sia il primo passo di un processo che potrà essere ulteriormente ampliato nel tempo per coprire ulteriori aree e continuare a migliorare l’accesso al mercato e ad accrescere le loro relazioni commerciali e di investimento.

I termini chiave includono:

1. L’Unione Europea intende eliminare i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi e garantire un accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi, tra cui frutta a guscio, latticini, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, semi, olio di soia e carne di maiale e bisonte. L’Unione Europea adotterà immediatamente le misure necessarie per estendere la Dichiarazione Congiunta degli Stati Uniti e dell’Unione Europea su un Accordo Tariffario, annunciata il 21 agosto 2020, per quanto riguarda l’aragosta (scaduta il 31 luglio 2025), unitamente a un ampliamento della gamma di prodotti per includere l’aragosta trasformata.

2. Gli Stati Uniti si impegnano ad applicare l’aliquota tariffaria più elevata tra quella della Nazione Più Favorita (NPF) statunitense o un’aliquota tariffaria del 15%, composta dalla tariffa NPF e da una tariffa reciproca, sui prodotti originari dell’Unione Europea. Inoltre, a partire dal 1° settembre 2025, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare esclusivamente la tariffa NPF ai seguenti prodotti dell’Unione Europea: risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le relative parti, prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti, nonché i precursori chimici. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea concordano di considerare altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore da includere nell’elenco dei prodotti a cui si applicherebbero esclusivamente le tariffe NPF.

3. Gli Stati Uniti intendono garantire tempestivamente che l’aliquota tariffaria, composta dalla tariffa NPF e dalla tariffa imposta ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, applicata ai prodotti originari dell’Unione Europea soggetti alle misure della Sezione 232 su prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname, non superi il 15%. Quando l’Unione Europea presenterà formalmente la proposta legislativa necessaria per attuare le riduzioni tariffarie di cui alla Sezione 1 del presente Accordo Quadro, gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle automobili e sui componenti di automobili originari dell’Unione Europea soggetti alle tariffe della Sezione 232 come segue: nessuna tariffa della Sezione 232 su automobili o componenti di automobili si applicherà alle merci dell’Unione

Europea interessate con una tariffa NPF del 15% o superiore; e per le merci interessate con una tariffa NPF inferiore al 15%, verrà applicata un’aliquota combinata del 15%, composta dalla tariffa NPF e dalle tariffe automobilistiche della Sezione 232. Si prevede che tali riduzioni tariffarie entreranno in vigore il primo giorno dello stesso mese in cui verrà presentata la proposta legislativa dell’Unione Europea. Gli Stati Uniti si aspettano che le proposte legislative dell’Unione Europea siano coerenti con il presente Accordo Quadro e promulgate dalle legislature necessarie. Tutte le modifiche ai dazi della Sezione 232 degli Stati Uniti saranno attuate in modo da rafforzare e rispettare gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati, l’Unione Europea e gli Stati Uniti intendono valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati nazionali dalla sovraccapacità, garantendo al contempo la sicurezza delle rispettive catene di approvvigionamento, anche attraverso soluzioni di contingenti tariffari.

4. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea negozieranno norme di origine che garantiscano che i benefici dell’Accordo sul Commercio Reciproco vadano prevalentemente agli Stati Uniti e all’Unione Europea.

5. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano a cooperare per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, affidabile e diversificato, anche affrontando le barriere non tariffarie che potrebbero limitare il commercio bilaterale di energia. Nell’ambito di questo sforzo, l’Unione Europea intende acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti energetici nucleari statunitensi, con un volume di acquisti previsto di 750 miliardi di dollari entro il 2028. Inoltre, l’Unione Europea intende acquistare chip di intelligenza artificiale statunitensi per un valore di almeno 40 miliardi di dollari per i suoi centri di calcolo. L’Unione Europea prevede inoltre di collaborare con gli Stati Uniti per adottare e mantenere requisiti di sicurezza tecnologica in linea con quelli degli Stati Uniti, in uno sforzo concertato per evitare la fuga di tecnologia verso destinazioni di interesse. Gli Stati Uniti si impegneranno a facilitare tali esportazioni una volta che tali requisiti saranno in vigore.

6. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea condividono una delle più grandi relazioni economiche al mondo, supportata da stock di investimenti reciproci superiori a 5.000 miliardi di dollari, e intendono promuovere e facilitare gli investimenti reciproci su entrambe le sponde dell’Atlantico. In questo contesto, si prevede che le aziende europee investiranno altri 600 miliardi di dollari in settori strategici negli Stati Uniti entro il 2028. Questo investimento riflette il forte impegno dell’Unione Europea nei confronti del partenariato transatlantico e il riconoscimento degli Stati Uniti come la destinazione più sicura e innovativa per gli investimenti esteri.

7. L’Unione Europea prevede di aumentare sostanzialmente gli acquisti di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il supporto e la facilitazione del governo statunitense. Questo impegno riflette una priorità strategica condivisa: approfondire la cooperazione industriale transatlantica in materia di difesa, rafforzare l’interoperabilità della NATO e garantire che gli alleati europei siano dotati delle tecnologie di difesa più avanzate e affidabili disponibili.

8. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano a collaborare per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie. Per quanto riguarda il settore automobilistico, gli Stati Uniti e l’Unione Europea intendono accettare e riconoscere reciprocamente i rispettivi standard. La cooperazione in materia di standard svolge un ruolo cruciale nel rafforzamento del mercato transatlantico. L’Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a migliorare le opportunità di cooperazione tecnica tra le organizzazioni di sviluppo standard con sede nell’UE e negli Stati Uniti, con l’obiettivo di identificare e sviluppare standard per il mercato transatlantico in settori chiave di reciproco interesse. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano a facilitare le valutazioni di conformità per coprire ulteriori settori industriali.

9. Riconoscendo l’importanza di un impegno costante per risolvere le preoccupazioni di lunga data, l’Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a collaborare per affrontare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio di prodotti alimentari e agricoli, inclusa la semplificazione dei requisiti per i certificati sanitari per la carne suina e i prodotti lattiero-caseari.

10. Riconoscendo che la produzione delle materie prime in questione all’interno del territorio degli Stati Uniti rappresenta un rischio trascurabile per la deforestazione globale, l’Unione Europea si impegna a lavorare per rispondere alle preoccupazioni dei produttori ed esportatori statunitensi in merito al Regolamento UE sulla deforestazione, al fine di evitare un impatto eccessivo sul commercio tra Stati Uniti e UE.

11. Prendendo atto delle preoccupazioni degli Stati Uniti relative al trattamento delle piccole e medie imprese statunitensi nell’ambito del Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), la Commissione Europea, oltre all’aumento recentemente concordato dell’eccezione de minimis, si impegna a lavorare per fornire ulteriori flessibilità nell’attuazione del CBAM.

12. L’Unione Europea si impegna a impegnarsi per garantire che la Direttiva sulla Due Diligence in materia di Sostenibilità Aziendale (CSDDD) e la Direttiva sulla Rendicontazione in materia di Sostenibilità Aziendale (CSRD) non pongano indebite restrizioni al commercio transatlantico. Nel contesto della CSDDD, ciò include l’impegno a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, comprese le piccole e medie imprese, e a proporre modifiche all’obbligo di un regime armonizzato di responsabilità civile per le omissioni di due diligence e agli obblighi relativi alla transizione climatica. L’Unione Europea si impegna a lavorare per rispondere alle preoccupazioni degli Stati Uniti in merito all’imposizione dei requisiti della CSDDD alle aziende di paesi terzi con normative pertinenti di elevata qualità.

13. L’Unione Europea ribadisce che gli organismi di valutazione della conformità statunitensi possono essere designati come Organismi Notificati ai sensi dell’Allegato Settoriale per le Apparecchiature di Telecomunicazione dell’Accordo sul Mutuo Riconoscimento tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti (1998) per svolgere i compiti relativi a tutti i requisiti essenziali, inclusa la sicurezza informatica, previsti dalla Direttiva 2014/53/UE sulle Apparecchiature Radio. Inoltre, gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegneranno a negoziare un accordo di reciproco riconoscimento in materia di sicurezza informatica.

14. L’Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a rafforzare la cooperazione e le azioni relative all’imposizione di restrizioni all’esportazione di risorse minerarie critiche e altre risorse simili da parte di paesi terzi.

15. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano a discutere impegni di alto livello relativi alla protezione e all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

16. L’Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a collaborare per garantire una solida tutela dei diritti del lavoro riconosciuti a livello internazionale, anche per quanto riguarda l’eliminazione del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento.

17. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano ad affrontare le barriere commerciali digitali ingiustificate. A tale riguardo, l’Unione Europea conferma che non adotterà né manterrà tariffe per l’utilizzo della rete. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea non imporranno dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea intendono continuare a sostenere la moratoria multilaterale sui dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio e a perseguire l’adozione di un impegno multilaterale permanente.

18. L’Unione Europea intende consultarsi con gli Stati Uniti e gli operatori commerciali statunitensi sulla digitalizzazione delle procedure commerciali e sull’attuazione della legislazione attualmente proposta sulla riforma doganale dell’UE.

19. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea concordano di rafforzare l’allineamento in materia di sicurezza economica per migliorare la resilienza e l’innovazione della catena di approvvigionamento, adottando misure complementari per affrontare le politiche non di mercato di paesi terzi e cooperando in materia di revisione degli investimenti in entrata e in uscita e di controlli sulle esportazioni, nonché di evasione dei dazi. Ciò include la lotta alle pratiche non di mercato, alla concorrenza sleale e alla mancanza di reciprocità negli appalti pubblici nei confronti di paesi terzi. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea coopereranno per ulteriori misure di attuazione.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, in linea con le rispettive procedure interne, documenteranno tempestivamente l’Accordo sul Commercio Reciproco, Equo ed Equilibrato per attuare il presente Accordo Quadro.

///

The United States and the European Union are pleased to announce that they have agreed on a Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade (“Framework Agreement”). This Framework Agreement represents a concrete demonstration of our commitment to fair, balanced, and mutually beneficial trade and investment. This Framework Agreement will put our trade and investment relationship – one of the largest in the world – on a solid footing and will reinvigorate our economies’ reindustrialization. It reflects acknowledgement by the European Union of the concerns of the United States and our joint determination to resolve our trade imbalances and unleash the full potential of our combined economic power. The United States and the European Union intend this Framework Agreement to be a first step in a process that can be further expanded over time to cover additional areas and continue to improve market access and increase their trade and investment relationship.

The key terms include:

1.​ The European Union intends to eliminate tariffs on all U.S. industrial goods and to provide preferential market access for a wide range of U.S. seafood and agricultural goods, including tree nuts, dairy products, fresh and processed fruits and vegetables, processed foods, planting seeds, soybean oil, and pork and bison meat. The European Union will immediately take the necessary steps to extend the Joint Statement of the United States and the European Union on a Tariff Agreement announced on August 21, 2020, with respect to lobster (that expired 31 July 2025), coupled with an expanded product scope to include processed lobster.

2.​ The United States commits to apply the higher of either the U.S. Most Favored Nation (MFN) tariff rate or a tariff rate of 15 percent, comprised of the MFN tariff and a reciprocal tariff, on originating goods of the European Union. Additionally, effective as of 1 September 2025, the United States commits to apply only the MFN tariff to the following products of the European Union: unavailable natural resources (including cork), all aircraft and aircraft parts, generic pharmaceuticals and their ingredients and chemical precursors. The United States and the European Union agree to consider other sectors and products that are important for their economies and value chains for inclusion in the list of products for which only the MFN tariffs would apply.

3. ​The United States intends to promptly ensure that the tariff rate, comprised of the MFN tariff and the tariff imposed pursuant to Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, applied to originating goods of the European Union subject to Section 232 actions on pharmaceuticals, semiconductors, and lumber does not exceed 15 percent. When the European Union formally introduces the necessary legislative proposal to enact the tariff reductions set forth in Section 1 of this Framework Agreement, the United States will reduce tariffs on automobiles and automobile parts originating from the European Union subject to Section 232 tariffs as follows: No Section 232 automobile or automobile parts tariffs will apply to covered European Union goods with an MFN tariff of 15 percent or higher; and for covered goods with an MFN rate lower than 15 percent, a combined rate of 15 percent, comprised of the MFN tariff and Section 232 automobile tariffs, will be applied. These tariff reductions are expected to be effective from the first day of the same month in which the European Union’s legislative proposal is introduced. The United States expects the European Union’s legislative proposals will be consistent with this Framework Agreement and enacted by the necessary legislatures. All modifications to U.S. Section 232 tariffs will be executed in a manner that reinforces and is consistent with U.S. national security interests. With respect to steel, aluminum, and their derivative products, the European Union and the United States intend to consider the possibility to cooperate on ring-fencing their respective domestic markets from overcapacity, while ensuring secure supply chains between each other, including through tariff-rate quota solutions.

4. ​The United States and the European Union will negotiate rules of origin that ensure that the benefits of the Agreement on Reciprocal Trade accrue predominately to the United States and the European Union.

5. ​The United States and the European Union commit to cooperate on ensuring secure, reliable, and diversified energy supplies, including by addressing non-tariff barriers that might restrict bilateral energy trade. As part of this effort, the European Union intends to procure U.S. liquified natural gas, oil, and nuclear energy products with an expected offtake valued at $750 billion through 2028. In addition, the European Union intends to purchase at least $40 billion worth of U.S. AI chips for its computing centers. The European Union further plans to work with the United States to adopt and maintain technology security requirements in line with those of the United States. in a concerted effort to avoid technology leakage to destinations of concern. The United States will endeavor to facilitate such exports once such requirements are in place.

6. ​The United States and the European Union share one of the world’s largest economic relationships, supported by mutual investment stocks exceeding $5 trillion, and intend to promote and facilitate mutual investments on both sides of the Atlantic. In this context, European companies are expected to invest an additional $600 billion across strategic sectors in the United States through 2028. This investment reflects the European Union’s strong commitment to the transatlantic partnership and its recognition of the United States as the most secure and innovative destination for foreign investment.

7. ​The European Union plans to substantially increase procurement of military and defense equipment from the United States, with the support and facilitation of the U.S. government. This commitment reflects a shared strategic priority to deepen transatlantic defense industrial cooperation, strengthen NATO interoperability, and ensure that European allies are equipped with the most advanced and reliable defense technologies available.

8. ​The United States and the European Union commit to work together to reduce or eliminate non-tariff barriers. With respect to automobiles, the United States and the European Union intend to accept and provide mutual recognition to each other’s standards. Cooperation on standards plays a crucial role in enhancing the transatlantic marketplace. The European Union and United States commit to enhance opportunities for technical cooperation between EU- and U.S.-domiciled standards development organizations with the objective of identifying and developing standards for the transatlantic marketplace in key sectors of mutual interest. The United States and the European Union commit to facilitate conformity assessments to cover additional industrial sectors.

9. ​Recognizing the importance of continued engagement to resolve longstanding concerns, the European Union and the United States commit to work together to address non-tariff barriers affecting trade in food and agricultural products, including streamlining requirements for sanitary certificates for pork and dairy products.

10. ​Recognizing that production of the relevant commodities within the territory of the United States poses negligible risk to global deforestation, the European Union commits to work to address the concerns of U.S. producers and exporters regarding the EU Deforestation Regulation, with a view to avoiding undue impact on U.S.-EU trade.

11. ​Taking note of the U.S. concerns related to treatment of U.S. small and medium-sized businesses under the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the European Commission, in addition to the recently agreed increase of the de minimis exception, commits to work to provide additional flexibilities in the CBAM implementation.

12. ​The European Union commits to undertake efforts to ensure that the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) do not pose undue restrictions on transatlantic trade. In the context of CSDDD, this includes undertaking efforts to reduce administrative burden on businesses, including small- and medium-sized enterprises, and to propose changes to the requirement for a harmonized civil liability regime for due diligence failures and to climate-transition-related obligations. The European Union commits to work to address U.S. concerns regarding the imposition of CSDDD requirements on companies of non-EU countries with relevant high-quality regulations.

13. ​The European Union reaffirms that U.S. conformity assessment bodies can be designated as Notified Bodies in accordance with the Sectoral Annex for Telecommunications Equipment to the Agreement on Mutual Recognition Between the European Community and the United States (1998) to carry out the tasks in relation to all essential requirements, including cybersecurity, in the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. In addition, the United States and the European Union will commit to negotiate a mutual recognition agreement on cybersecurity.

14.​ The European Union and the United States commit to strengthen cooperation and action related to the imposition of export restrictions on critical mineral and other similar resources by third countries.

15. ​The United States and the European Union commit to discuss high-standard commitments related to intellectual property rights protection and enforcement.

16. ​The European Union and the United States commit to work together to ensure strong protection of internationally recognized labor rights, including with regard to the elimination of forced labor in supply chains.

17.​ The United States and the European Union commit to address unjustified digital trade barriers. In that respect, The European Union confirms that it will not adopt or maintain network usage fees. The United States and the European Union will not impose customs duties on electronic transmissions. The United States and the European Union intend to continue to support the multilateral moratorium on customs duties on electronic transmissions at the World Trade Organization and seek the adoption of a permanent multilateral commitment.

18.​ The European Union intends to consult with the United States and U.S. traders on digitalization of trade procedures and implementation of the legislation currently proposed on EU Customs Reform.

19. ​The United States and the European Union agree to strengthen economic security alignment to enhance supply chain resilience and innovation by taking complementary actions to address non-market policies of third parties as well as cooperating on inbound and outbound investment reviews and export controls, as well as duty evasion. This includes addressing non-market practices, unfair competition, and lack of reciprocity in public procurement with respect to third countries. The United States and the European Union will cooperate on further implementation measures. ​

The United States and the European Union, in line with their relevant internal procedures, will promptly document the Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade to implement this Framework Agreement.