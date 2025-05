CASA BIANCA * «OGGI, MERCEDES-BENZ HA ANNUNCIATO CHE TRASFERIRÀ LA PRODUZIONE DI UN ALTRO VEICOLO NEGLI STATI UNITI»

18.53 - giovedì 1 maggio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Oggi, Mercedes-Benz ha annunciato che trasferirà la produzione di un altro veicolo negli Stati Uniti, l’ultimo risultato dell’incessante ricerca del presidente Donald J. Trump di un primato nel settore manifatturiero americano.

La casa automobilistica produrrà il veicolo nel suo stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama, a seguito delle indicazioni di inizio anno che l’azienda avrebbe effettuato ulteriori investimenti nelle sue attività negli Stati Uniti.

Mercedes non è l’unica casa automobilistica a delocalizzare la produzione, mentre il presidente Trump incentiva il ritorno alla produzione in America:

BMW sta valutando l’aggiunta di turni di produzione per incrementare la produzione nel suo stabilimento in South Carolina. Honda prevede di trasferire la produzione della Civic dal Giappone agli Stati Uniti.

Hyundai ha annunciato un investimento di 20 miliardi di dollari, inclusi 5,8 miliardi di dollari per una nuova acciaieria in Louisiana a supporto della sua produzione di veicoli negli Stati Uniti, nell’ambito della sua promessa di “localizzare ulteriormente la produzione negli Stati Uniti”.

Kia prevede di produrre veicoli ibridi nello stabilimento della sua affiliata Hyundai in Georgia.

Nissan sta valutando la possibilità di trasferire la produzione dal Messico agli Stati Uniti.

Stellantis ha annunciato che riaprirà il suo stabilimento di Belvidere, Illinois, per costruire un nuovo pick-up di medie dimensioni. Toyota ha annunciato che incrementerà la produzione di veicoli ibridi nel suo stabilimento in West Virginia.

Today, Mercedes-Benz announced it will move production of another vehicle to the U.S. — the latest result of President Donald J. Trump’s relentless pursuit of American manufacturing dominance.

The automaker will produce the vehicle at its Tuscaloosa, Alabama, plant following signals earlier this year that the company will make additional investment in its U.S.-based operations.

Mercedes isn’t the only automaker onshoring production as President Trump incentivizes making things in America again:

BMW is considering adding shifts to boost production at its South Carolina plant.

Honda plans to shift production of the Civic from Japan to the U.S.

Hyundai announced a $20 billion investment — including $5.8 billion for a new Louisiana steel plant to support its U.S.-based vehicle production — amid their pledge to “further localize production in the U.S.”

Kia plans to produce hybrid vehicles at its affiliate Hyundai’s Georgia factory.

Nissan is considering moving production from Mexico to the U.S.

Stellantis announced it will reopen its Belvidere, Illinois, plant to build a new midsize pickup truck.

Toyota announced it will boost hybrid vehicle production at its West Virginia plant.