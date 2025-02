CASA BIANCA * «IL PRESIDENTE DONALD TRUMP INCORAGGIA GLI INVESTIMENTI ESTERI, PROTEGGENDO AL CONTEMPO LA SICUREZZA NAZIONALE»

08.38 - sabato 22 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Scheda informativa: il presidente Donald J. Trump incoraggia gli investimenti esteri proteggendo al contempo la sicurezza nazionale.

RENDERE L’AMERICA LA MIGLIORE DESTINAZIONE AL MONDO PER GLI INVESTIMENTI:

Oggi, il presidente Donald J. Trump ha firmato un National Security Presidential Memorandum (NSPM) volto a promuovere gli investimenti esteri proteggendo al contempo gli interessi della sicurezza nazionale americana, in particolare dalle minacce poste da avversari stranieri come la Repubblica Popolare Cinese.

Il NSPM stabilisce che accogliere gli investimenti esteri è fondamentale per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l’innovazione, assicurando che gli Stati Uniti sfruttino i propri mercati finanziari leader mondiali per supportare i posti di lavoro e gli innovatori americani.

Gli Stati Uniti creeranno un processo “fast-track” per facilitare maggiori investimenti da parte di alleati e partner specifici, con condizioni che impediscano agli investitori di collaborare con i nostri avversari stranieri in aree corrispondenti. Gli Stati Uniti accelereranno anche le revisioni ambientali per qualsiasi investimento superiore a 1 miliardo di dollari.

Il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) sarà utilizzato per limitare gli investimenti cinesi in settori strategici statunitensi come tecnologia, infrastrutture critiche, assistenza sanitaria, agricoltura, energia, materie prime e altri. Gli Stati Uniti proteggeranno i nostri terreni agricoli e immobiliari vicino a strutture sensibili, rafforzeranno l’autorità del CFIUS sugli investimenti “greenfield” e limiteranno l’accesso degli avversari stranieri ai talenti e alle operazioni statunitensi in tecnologie sensibili.

Invece di utilizzare accordi di “mitigazione” eccessivamente burocratici, complessi e aperti per gli investimenti statunitensi da parte di avversari stranieri, saranno destinate più risorse amministrative per facilitare gli investimenti da parte di paesi partner chiave. Gli Stati Uniti stabiliranno nuove regole per frenare lo sfruttamento del proprio capitale, tecnologia e conoscenza da parte di avversari stranieri come la Cina per garantire che siano consentiti solo quegli investimenti che servono gli interessi americani.

L’amministrazione Trump prenderà in considerazione nuove o ampliate restrizioni sugli investimenti in uscita degli Stati Uniti in Cina in tecnologie sensibili, tra cui semiconduttori, intelligenza artificiale, quantistica, biotecnologia, aerospaziale e altro ancora, per impedire ai fondi americani di supportare la strategia di fusione militare-civile (MCF) della Cina.

Gli Stati Uniti continueranno a incoraggiare investimenti passivi da parte di tutte le persone straniere: ciò consentirà alle nostre aziende all’avanguardia di continuare a beneficiare del capitale straniero salvaguardando al contempo la nostra sicurezza nazionale. L’amministrazione Trump proteggerà i risparmi degli investitori statunitensi e stimolerà la prosperità americana verificando le società straniere sulle borse statunitensi, esaminando le loro strutture di proprietà e qualsiasi presunta frode e assicurandosi che le società straniere avversarie non siano idonee per i contributi al piano pensionistico.

GARANTIRE LA PROSPERITÀ E LA SICUREZZA DELL’AMERICA: il presidente Trump si impegna a rendere gli Stati Uniti una destinazione di prima qualità per gli investimenti, bilanciando al contempo gli interessi della sicurezza nazionale.

Gli Stati Uniti sono il principale innovatore di tecnologie di nuova generazione e questa azione rende più facile per i nostri amici supportare gli innovatori statunitensi e la crescita economica.

Alcuni paesi stranieri, tra cui la Cina, indirizzano sistematicamente gli investimenti nelle società americane per ottenere l’accesso a tecnologie all’avanguardia, proprietà intellettuale e leva finanziaria in settori strategici, che devono essere contrastati.

Le entità e gli individui stranieri detengono circa 43 milioni di acri di terreni agricoli statunitensi, che rappresentano quasi il 2% di tutti i terreni negli Stati Uniti.

La Cina possiede oltre 350.000 acri di terreni agricoli in 27 stati. La Cina sta sfruttando il nostro capitale e la nostra ingegnosità per finanziare e modernizzare le sue operazioni militari, di intelligence e di sicurezza, ponendo minacce dirette alla sicurezza degli Stati Uniti con armi di distruzione di massa, guerra informatica e altro ancora.

Gli hacker cinesi hanno ripetutamente preso di mira entità statunitensi, tra cui la recente violazione dell’ufficio CFIUS del Dipartimento del Tesoro, l’ente responsabile della revisione degli investimenti esteri per i rischi per la sicurezza nazionale.

SALVAGUARDIA DELL’INNOVAZIONE AMERICANA:

Il presidente Trump sta mantenendo la promessa di impedire agli avversari stranieri di trarre vantaggio dagli Stati Uniti.

Presidente Trump: “Adotteremo anche nuove regole per impedire alle aziende statunitensi di investire in Cina e alla Cina di acquistare l’America, consentendo tutti quegli investimenti che servono chiaramente gli interessi americani”.

Il presidente Trump ha anche promesso di “impedire alle aziende di proprietà cinese” di “rubare la nostra proprietà intellettuale, la conoscenza dei nostri lavoratori e poi rispedirla alla Cina comunista. Non permetteremo che ciò accada”.

Presidente Trump: “Abbiamo poteri che non sono stati realmente utilizzati in termini ambientali. Se investi più di 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti, faremo revisioni accelerate”.

Questa NSPM si basa su numerose azioni intraprese dal presidente Trump nel suo primo mandato per proteggere l’innovazione americana, tra cui: Avvio di un’indagine ai sensi della Sezione 301 sulle pratiche della Cina relative al trasferimento forzato di tecnologia, alle licenze ingiuste e alle politiche sulla proprietà intellettuale. Annunciare un’iniziativa del Dipartimento di Giustizia in Cina per identificare e perseguire il furto di segreti commerciali, l’hacking e lo spionaggio economico, un programma che l’amministrazione Biden ha interrotto. Dare priorità alla ricerca e allo sviluppo delle capacità di intelligenza artificiale degli Stati Uniti. Adottare misure per impedire ad attori stranieri maligni di accedere alle reti di informazione degli Stati Uniti.

///

MAKING AMERICA THE WORLD’S GREATEST DESTINATION FOR INVESTMENT:

Today, President Donald J. Trump signed a National Security Presidential Memorandum (NSPM) aimed at promoting foreign investment while protecting America’s national security interests, particularly from threats posed by foreign adversaries like the People’s Republic of China.

The NSPM establishes that welcoming foreign investment is crucial for economic growth, job creation, and innovation, ensuring that the United States leverages its world-leading financial markets to support American jobs and innovators.

The United States will create a “fast-track” process to facilitate greater investment from specified allies and partners, with conditions that prevent investors from partnering with our foreign adversaries in corresponding areas. The United States will also expedite environmental reviews for any investment over $1 billion.

The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) will be used to restrict Chinese investments in strategic U.S. sectors like technology, critical infrastructure, healthcare, agriculture, energy, raw materials, and others.

The United States will protect our farmland and real estate near sensitive facilities, strengthen CFIUS authority over “greenfield” investments, and restrict foreign adversary access to U.S. talent and operations in sensitive technologies.

Rather than use overly bureaucratic, complex, and open-ended “mitigation” agreements for U.S. investments from foreign adversaries, more administrative resources will be directed toward facilitating investments from key partner countries.

The United States will establish new rules to curb the exploitation of its capital, technology, and knowledge by foreign adversaries such as China to ensure that only those investments that serve American interests are allowed.

The Trump Administration will consider new or expanded restrictions on U.S. outbound investment to China in sensitive technologies, including semiconductors, artificial intelligence, quantum, biotechnology, aerospace, and more, to stop American funds from supporting China’s Military-Civil Fusion (MCF) strategy.

The United States will continue to encourage passive investments from all foreign persons – this will allow our cutting-edge businesses to continue to benefit from foreign capital while safeguarding our national security.

The Trump Administration will protect U.S. investors’ savings and boost American prosperity by auditing foreign companies on U.S. exchanges, reviewing their ownership structures and any alleged fraud, and ensuring foreign adversary companies are ineligible for pension plan contributions.

///

Fact Sheet: President Donald J. Trump Encourages Foreign Investment While Protecting National Security.

ENSURING AMERICA’S PROSPERITY AND SECURITY:

President Trump is committed to making the United States a premier destination for investment while balancing national security interests.

The United States is the leading innovator of next-generation technologies, and this action makes it easier for our friends to support U.S. innovators and economic growth.

Certain foreign countries, including China, systematically direct investment in American companies to gain access to cutting-edge technology, intellectual property, and leverage in strategic industries, which must be countered.

Foreign entities and individuals hold roughly 43 million acres of U.S. agricultural land, which is nearly 2% of all land in the U.S.

China owns more than 350,000 acres of farmland across 27 states.

China is exploiting our capital and ingenuity to fund and modernize their military, intelligence, and security operations, posing direct threats to United States security with weapons of mass destruction, cyber warfare, and more.

Chinese hackers have repeatedly targeted U.S. entities, including recently breaching the Treasury Department’s CFIUS office, the entity responsible for reviewing foreign investments for national security risks.

SAFEGUARDING AMERICAN INNOVATION: President Trump is keeping his promise to prevent foreign adversaries from taking advantage of the United States.

President Trump: “We will also adopt new rules to stop U.S. companies from pouring investments into China, and to stop China from buying up America, allowing all of those investments that clearly serve American interests.”

President Trump also promised to “stop Chinese-owned” firms from “stealing our intellectual property, our workers’ knowledge and then sending it back to Communist China. We’re not going to let that happen.”

President Trump: “We have powers that haven’t really been used in terms of environmental. If you invest over $1 billion in the United States, we’re going to give expedited reviews.”

This NSPM builds on numerous actions President Trump took in his first term to protect American innovation, including:

Initiating a Section 301 investigation into China’s practices related to forced technology transfer, unfair licensing, and intellectual property policies. Announcing a Department of Justice China Initiative to identify and prosecute trade secrets theft, hacking, and economic espionage – a program which the Biden Administration ended.

Prioritizing research and development of America’s artificial intelligence capabilities.

Taking action to prevent foreign malign actors from gaining access to United States information networks.