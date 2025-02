CASA BIANCA * «DOPO UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE TRUMP, STELLANTIS HA ANNUNCIATO CHE RIAPRIRÀ IL SUO STABILIMENTO DI ASSEMBLAGGIO A BELVIDERE»

08.47 - venerdì 21 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

L’America è tornata e il presidente Trump ha appena iniziato. Il presidente Donald J. Trump è entrato in carica solo un mese fa, ma ha già realizzato più di quanto la maggior parte dei presidenti facciano in tutto il loro mandato, mantenendo la promessa di inaugurare la nuova età dell’oro dell’America.

Ecco un elenco non esaustivo delle vittorie del presidente Trump dopo solo un mese:

METTERE IN SICUREZZA LA NOSTRA PATRIA:

Il presidente Trump ha dichiarato un’emergenza nazionale al confine e ha schierato l’esercito, inclusa la 10a divisione di montagna, per mettere in sicurezza la nostra nazione. Gli attraversamenti illegali del confine hanno toccato minimi mai visti da decenni, poiché la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti è stata nuovamente autorizzata a far rispettare la legge.

ABC News: “Dal 21 al 31 gennaio, il numero di arresti della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti lungo il confine sud-occidentale è sceso dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati ottenuti da ABC News. Negli 11 giorni successivi al 20 gennaio, i migranti fermati nei porti di ingresso sono diminuiti del 93%”. Gli immigrati clandestini hanno iniziato a tornare indietro in massa durante la repressione. Il Dipartimento della sicurezza interna ha annunciato che gli arresti di immigrati clandestini criminali sono raddoppiati sotto il presidente Trump.

Il presidente Trump ha firmato la legge Laken Riley Act, che richiede che gli immigrati clandestini arrestati o accusati di furto o violenza vengano trattenuti, onorando l’eredità di Laken Riley, uno studente universitario della Georgia brutalmente assassinato da un immigrato clandestino rilasciato nel paese. Il presidente Trump ha posto fine al “catch-and-release”, invertendo la pericolosa politica dell’era Biden che rilasciava pericolosi immigrati clandestini nelle nostre comunità.

Il presidente Trump ha chiuso l’app “CBP One”, che “rilasciava sulla parola” più di un milione di immigrati clandestini nel paese.

Un rifugio per migranti a San Diego ha annunciato che chiuderà dopo non aver ricevuto nuovi arrivi da quando il presidente Trump è entrato in carica. Il presidente Trump ha interrotto tutti i sussidi pubblici finanziati dai contribuenti per gli immigrati clandestini.

Il presidente Trump ha intensificato i voli di espulsione degli immigrati clandestini criminali. Dopo che il presidente Trump ha annunciato “misure di ritorsione urgenti e decisive” contro la Colombia per il suo rifiuto di accettare i voli di espulsione dagli Stati Uniti, il presidente del paese ha rapidamente fatto marcia indietro, offrendo persino l’uso del suo aereo personale per le espulsioni. Il presidente salvadoregno Nayib Bukele si è offerto di accettare espulsioni di qualsiasi nazionalità, compresi i criminali americani violenti attualmente incarcerati negli Stati Uniti. Il presidente Trump ha iniziato a trasferire gli immigrati clandestini criminali a Guantanamo Bay prima del loro rimpatrio nei loro paesi.

Il presidente Trump ha ripristinato la politica di successo “Resta in Messico”. Il presidente Trump ha riavviato la costruzione del muro di confine. L’amministrazione Trump ha dichiarato ufficialmente Tren de Aragua, MS-13, il cartello di Sinaloa, il cartello di Jalisco New Generation, gli United Cartels, il cartello del Golfo, il cartello del Nord-Est e la famiglia Michoacán come organizzazioni terroristiche straniere.

Il sindaco di New York City Eric Adams (D) ha accettato di consentire ai funzionari federali dell’immigrazione di operare a Rikers Island e di deportare i criminali immigrati clandestini dopo il suo incontro con lo zar di frontiera Tom Homan.

Il Messico ha annunciato l’invio di 10.000 truppe al confine per combattere l’immigrazione clandestina e il traffico di fentanyl, mentre il Canada ha annunciato una serie di misure per combattere la produzione e il traffico di fentanyl dopo l’imposizione di tariffe da parte del presidente Trump sui due paesi.

Il presidente Trump ha implementato un’ulteriore tariffa del 10% sulle importazioni dalla Cina per arginare il flusso di immigrati clandestini e fentanyl. Il presidente Trump ha ordinato la fine della cittadinanza per nascita. Il presidente Trump ha sospeso il programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha intentato causa contro lo Stato di New York e alcuni dei suoi funzionari eletti per la loro intenzionale inosservanza della legge federale sull’immigrazione e ha annunciato che prenderà provvedimenti contro le cosiddette “città santuario” per la loro ostruzione della legge statunitense.

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha “recuperato” decine di milioni di dollari in fondi versati da funzionari canaglia della FEMA per ospitare immigrati clandestini in lussuosi hotel di New York City. Il Presidente Trump ha ripristinato la pena di morte per i reati capitali federali.

PROTEGGERE I LAVORATORI AMERICANI E PROMUOVERE LA CRESCITA ECONOMICA:

Il presidente Trump ha ripristinato una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e ha aumentato la tariffa al 25% sulle importazioni di alluminio per proteggere queste industrie americane critiche dalla concorrenza estera sleale, una mossa elogiata dalla Steel Manufacturers Association, dall’Aluminum Association e dalle aziende di tutto il paese.

Robert Simon, CEO di JSW Steel USA, ha elogiato le tariffe su acciaio e alluminio del presidente Trump, celebrandole “come un progetto che inonderà gli Stati Uniti di posti di lavoro mentre i partner commerciali trasferiscono le loro industrie sul suolo statunitense per evitare le tariffe”.

Makoto Uchida, CEO della casa automobilistica globale Nissan, ha affermato che le tariffe del presidente Trump potrebbero spingere la casa automobilistica a spostare la sua produzione dal Messico agli Stati Uniti.

Il presidente Trump ha svelato un piano per un commercio equo e reciproco, chiarendo al mondo che gli Stati Uniti non tollereranno più di essere truffati.

Il presidente Trump ha ottenuto centinaia di miliardi di dollari in nuovi investimenti. Il presidente Trump ha annunciato il più grande progetto infrastrutturale di intelligenza artificiale della storia, assicurandosi 500 miliardi di dollari di investimenti pianificati dal settore privato, con i principali CEO che hanno concordato che non sarebbe stato possibile senza la leadership del presidente Trump.

L’Arabia Saudita ha dichiarato la sua intenzione di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.

Il presidente Trump ha ottenuto un investimento di 20 miliardi di dollari da DAMAC Properties per costruire nuovi data center negli Stati Uniti. Taiwan si è impegnata ad aumentare i suoi investimenti negli Stati Uniti. I giganti dell’elettronica Samsung e LG “stanno valutando di trasferire i loro stabilimenti in Messico negli Stati Uniti” ora che il presidente Trump è tornato in carica.

A febbraio, i previsori della Federal Reserve Bank di Philadelphia hanno rivisto le loro proiezioni di crescita economica per il primo trimestre del 2025 dall’1,9% al 2,5% e le loro proiezioni del tasso di disoccupazione per il trimestre dal 4,2% al 4,1%. Dopo un incontro con il presidente Trump, Stellantis ha annunciato che riaprirà il suo stabilimento di assemblaggio a Belvidere, Illinois, rimettendo al lavoro 1.500 dipendenti, e costruirà la sua Dodge Durango di nuova generazione a Detroit, Michigan. L’azienda ha anche annunciato nuovi investimenti nelle sue strutture di Toledo, Ohio, e Kokomo, Indiana.

Il presidente Trump ha esposto un piano visionario per istituire un fondo sovrano per massimizzare la gestione dei 5 trilioni di dollari in asset detenuti dagli Stati Uniti.

Dopo la vittoria del presidente Trump, l’S&P 500 ha stabilito un nuovo record mentre il mercato azionario è salito a massimi storici, mentre le principali società di Wall Street come JP Morgan Chase hanno registrato i loro profitti annuali più alti di sempre.

ABBASSAMENTO DEL COSTO DELLA VITA:

Il presidente Trump ha ordinato ai responsabili di tutti i dipartimenti esecutivi e delle agenzie di “fornire un’agevolazione di emergenza sui prezzi… al popolo americano e aumentare la prosperità dei lavoratori americani”. Il presidente Trump ha istituito il National Energy Dominance Council per massimizzare l’uso delle vaste risorse energetiche degli Stati Uniti, consentendo così prezzi dell’energia più bassi. I prezzi del petrolio greggio sono scesi di oltre il 5% da quando il presidente Trump è entrato in carica. Il Dipartimento dell’energia ha rinviato le onerose norme di efficienza standard dell’era Biden per i seguenti elettrodomestici, facendo risparmiare ingenti somme ai consumatori americani: Condizionatori d’aria centrali: le norme di Biden avrebbero dovuto rendere i condizionatori d’aria più costosi di $ 1.100, secondo Alliance for Consumers.

Scaldabagni a gas: le norme di Biden avrebbero dovuto rendere gli scaldabagni più costosi di $ 2.800.

Lavatrici e asciugatrici: le norme di Biden avrebbero dovuto rendere le lavatrici più costose di $ 200.

Lampadine: le norme di Biden avrebbero dovuto rendere le lampadine più costose di $ 140. Frigoriferi e congelatori walk-in, apparecchiature di refrigerazione commerciale e compressori d’aria.

Il costo totale delle normative federali nel 2023 è stato un record di 2,1 trilioni di dollari, ovvero 15.788 dollari per nucleo familiare statunitense, secondo il Competitive Enterprise Institute. Richiedendo alle agenzie di identificare almeno dieci norme, regolamenti o documenti guida esistenti da abrogare per ogni norma che promulgano, il presidente Trump ha messo gli Stati Uniti sulla buona strada per ridurre drasticamente i costi normativi per gli americani di tutti i giorni. Le National Associations of Manufacturers hanno scoperto che il costo delle normative federali era ancora maggiore, a 3,079 trilioni di dollari nel 2022.

a primissima azione del segretario Sean Duffy presso il Dipartimento dei trasporti è stata quella di avviare un’attività di regolamentazione che ripristinasse gli standard Corporate Average Fuel Economy (CAFE), eliminando di fatto l’obbligo di veicoli elettrici dell’era Biden. L’economista dell’NBER Mark R. Jacobsen “stima che un aumento di un mpg negli standard CAFE costi ai consumatori di tutti i livelli di reddito circa lo 0,5% del loro reddito nel primo anno dell’aumento. Entro il decimo anno successivo all’aumento, tuttavia, questo costo diventa regressivo, poiché l’aumento fa aumentare il prezzo delle auto usate. Un aumento di un mpg negli standard CAFE costa ai consumatori che guadagnano meno di $ 25.000 all’anno l’1,12% del loro reddito, ma costa ai consumatori che guadagnano più di $ 75.000 all’anno solo lo 0,41% del loro reddito”.

RIPRISTINARE LA FORZA AMERICANA:

Il presidente Trump ha ottenuto il rilascio di sei ostaggi americani in Venezuela, due americani in Afghanistan, un cittadino americano-israeliano prigioniero di Hamas, un insegnante della Pennsylvania prigioniero in Russia e un cittadino americano in Bielorussia, portando il numero totale di ostaggi americani rilasciati sotto il presidente Trump a 11.

Il presidente Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per cercare di garantire finalmente la pace mentre i negoziati sono in corso.

Il presidente Trump ha ripristinato la massima pressione sull’Iran, “sanzionando una rete internazionale per facilitare la spedizione di milioni di barili di petrolio greggio iraniano del valore di centinaia di milioni di dollari alla Repubblica Popolare Cinese”. Il presidente Trump ha ridesignato gli Houthi sostenuti dall’Iran come organizzazione terroristica straniera.

Il presidente Trump ha ospitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per una visita in cui ha proposto una visione audace per garantire una pace duratura a Gaza. L’ex ambasciatore statunitense in Israele David Friedman ha descritto la proposta come “brillante, storica e l’unica idea che ho sentito in 50 anni che ha una possibilità di portare sicurezza, pace e prosperità in questa regione travagliata”.

Il presidente Trump ha ospitato il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, che ha annunciato la sua intenzione di “aumentare gli investimenti del Giappone negli Stati Uniti a una cifra senza precedenti di 1 trilione di dollari”, importare quantità “storiche” di GNL dall’Alaska e aprire nuovi stabilimenti automobilistici negli Stati Uniti.

Il presidente Trump ha ospitato il re di Giordania Abdullah II, che ha annunciato che il Regno accetterà 2.000 bambini malati da Gaza “il più rapidamente possibile”. Il presidente Trump ha ospitato il primo ministro indiano Narendra Modi per una visita in cui hanno annunciato nuovi accordi tra i due paesi su immigrazione, commercio, energia e intelligenza artificiale.

Il presidente Trump ha vietato i finanziamenti all’UNRWA, un’agenzia delle Nazioni Unite che impiegava centinaia di agenti di Hamas e jihad. Il presidente Trump ha imposto sanzioni alla Corte penale internazionale, che ha illegittimamente affermato la giurisdizione sulle questioni interne degli Stati Uniti e ha preso di mira senza fondamento il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il presidente Trump ha ripristinato la politica di Città del Messico per garantire che nessun dollaro dei contribuenti sostenga organizzazioni straniere che praticano o promuovono attivamente l’aborto in altre nazioni. Il Dipartimento di Stato ha ordinato alle ambasciate in tutto il mondo di esporre solo la bandiera americana, non le bandiere degli attivisti.

Il presidente Trump ha dichiarato che tutta la politica estera deve essere condotta sotto la direzione del presidente, assicurando che i diplomatici di carriera riflettano sempre la politica estera degli Stati Uniti.

I

l Dipartimento di Stato ha dichiarato che la politica estera degli Stati Uniti sarà America First in futuro.

Dopo una visita del Segretario di Stato Marco Rubio, il presidente panamense José Raúl Mulino ha accettato di ritirarsi dall’iniziativa cinese Belt and Road, uno schema diplomatico di trappola del debito che il Partito comunista cinese usa per ottenere influenza sulle nazioni in via di sviluppo. Gli Stati Uniti hanno ripreso la Dichiarazione di consenso di Ginevra, che promuove e rafforza le opportunità per donne e ragazze in tutto il mondo e protegge la famiglia come unità fondamentale della società.

Il presidente Trump ha represso l’antisemitismo annullando i visti per gli studenti stranieri simpatizzanti di Hamas.

Il presidente Trump ha ordinato l’immediato licenziamento del Board of Visitors for the Army, Air Force, Navy e Coast Guard dopo anni di ideologie woke che si sono infiltrate nelle accademie militari statunitensi. L’esercito statunitense ha impedito alle persone transgender di arruolarsi e ha smesso di usare i fondi dei contribuenti per gli interventi di cambio di sesso.

Il presidente Trump ha reintegrato, con arretrati, i militari statunitensi che erano stati congedati in base all’assurdo mandato di vaccinazione COVID-19 dell’esercito.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ripristinato Fort Liberty, North Carolina, a “Fort Bragg”, in onore di un eroe della seconda guerra mondiale. Il presidente Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Il presidente Trump ha sospeso l’applicazione della regolamentazione eccessiva delle aziende americane all’estero, che ha avuto un impatto negativo sulla sicurezza nazionale. Il presidente Trump ha proclamato il “Gulf of America Day” dopo che il Dipartimento degli Interni lo ha ufficialmente stabilito nei suoi database di mappatura. Il presidente Trump ha avviato un processo per costruire uno scudo di difesa missilistica di nuova generazione sugli Stati Uniti.

LIBERARE L’ENERGIA AMERICANA:

Il presidente Trump ha dichiarato un’emergenza energetica nazionale per sbloccare il pieno potenziale energetico dell’America e ridurre i costi per le famiglie americane. Il presidente Trump ha revocato tutte le normative energetiche pro-Cina e anti-americane dell’amministrazione Biden che uccidono posti di lavoro. Il presidente Trump ha dato agli americani la possibilità di scegliere tra veicoli, soffioni doccia, servizi igienici, lavatrici, lampadine e lavastoviglie, e ha eliminato le normative dell’era Biden che limitavano il flusso d’acqua e imponevano standard inadeguati per le lampadine.

Il presidente Trump ha posto fine alla truffa Green New Scam che uccide posti di lavoro. Il presidente Trump si è ritirato dal disastroso accordo di Parigi sul clima, che ha ingiustamente derubato il nostro paese. Il presidente Trump ha sospeso i permessi federali per i grandi parchi eolici, che degradano i nostri paesaggi naturali e non servono i consumatori americani.

Il presidente Trump ha annullato le normative burocratiche che impedivano all’Alaska di sviluppare le sue vaste risorse naturali. Il presidente Trump ha riaperto 625 milioni di acri per le trivellazioni offshore, che Biden aveva vietato negli ultimi giorni, per “trivellare, baby, trivellare”.

Il presidente Trump ha eliminato una norma dell’era Obama sui gas serra. Il presidente Trump ha posto fine alla sospensione del gas naturale liquefatto e ha approvato il primo progetto GNL da quando l’amministrazione Biden li ha vietati l’anno scorso.

RIPORTARE IL BUON SENSO:

I sistemi sanitari di tutta la nazione hanno interrotto o ridotto i loro programmi di cambio di sesso per i minori in seguito all’ordine esecutivo del presidente Trump “Proteggere i bambini dalle mutilazioni chimiche e chirurgiche”.

In Illinois, il Lurie Children’s Hospital di Chicago ha sospeso gli interventi di cambio di sesso per i pazienti di età inferiore ai 19 anni poiché “lavora per comprendere l’ambiente in rapida evoluzione”.

In Colorado, Denver Health ha annunciato che avrebbe smesso di eseguire interventi di cambio di sesso su bambini minorenni, mentre UCHealth ha affermato che avrebbe posto fine alle cosiddette “cure di affermazione di genere” per tutti i minori. A Washington, D.C., il Children’s National Hospital ha “sospeso” la prescrizione di bloccanti della pubertà e terapie ormonali per i minorenni, mentre il Northwest Washington Hospital ha fatto lo stesso. In Virginia, il VCU Health e il Children’s Hospital di Richmond hanno “sospeso” la fornitura di farmaci e interventi chirurgici per i minorenni correlati alle persone transgender, mentre anche l’UVA Health ha “sospeso” i servizi correlati alle persone transgender per i minorenni.

Il presidente Trump ha posto fine alla pratica ingiusta e degradante di costringere le donne a competere contro gli uomini negli sport, il che ha portato la NCAA a cambiare le sue regole. Il Dipartimento dell’Istruzione ha avviato indagini sulla California Interscholastic Federation e sulla Minnesota State High School League per le loro inadempienze.

Il presidente Trump ha reso la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti che ci siano solo due sessi.

Il presidente Trump ha vietato i vaccini anti-COVID-19 nelle scuole che ricevono finanziamenti federali. Il presidente Trump ha ritirato la spinta dell’era Biden per rendere obbligatorie le cannucce di carta. Il presidente Trump ha ordinato al Segretario del Tesoro di interrompere la produzione del penny, la cui produzione è costata 3,69 centesimi l’uno. Il presidente Trump ha ordinato la piena applicazione dell’emendamento Hyde, che impedisce che i soldi dei contribuenti vengano utilizzati per finanziare o promuovere l’aborto elettivo. Il Dipartimento dei trasporti ha revocato l’approvazione per il gravoso schema di “congestion pricing” della città di New York.

RIPRISTINARE LA RESPONSABILITÀ E LA TRASPARENZA NEL GOVERNO

Il presidente Trump ha istituito il Department of Government Efficiency (DOGE) per massimizzare la produttività del governo e garantire il miglior utilizzo dei fondi dei contribuenti, che ha già prodotto miliardi di dollari di risparmi per i contribuenti.

Il presidente Trump ha avviato il suo piano per ridimensionare la burocrazia federale ed eliminare sprechi, gonfiore e insularità.

Il presidente Trump ha ordinato ai dipendenti federali di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana.

Il presidente Trump ha ordinato alle agenzie federali di assumere non più di un dipendente per ogni quattro dipendenti che se ne vanno. Il presidente Trump ha posto fine allo spreco del Federal Executive Institute, che era diventato un campo di addestramento per burocrati. Il presidente Trump ha ordinato la risoluzione di tutti i contratti federali con i media di Fake News.

Il presidente Trump ha ordinato al Consumer Financial Protection Bureau, frutto dell’ingegno di Elizabeth Warren, che ha convogliato denaro verso gruppi di difesa di sinistra, di interrompere le operazioni.

Il presidente Trump ha ordinato la fine dei pregiudizi anticristiani nel governo federale. Il presidente Trump ha ordinato un esame di tutte le normative per valutare eventuali violazioni dei diritti del Secondo Emendamento degli americani.

L’Environmental Protection Agency ha annullato decine di milioni di dollari in contratti con gruppi di difesa di sinistra, ha annunciato un’indagine su un piano da parte dei dipendenti dell’EPA di Biden per proteggere miliardi di dollari dalla supervisione e dalla responsabilità e ha messo in congedo 168 dipendenti della “giustizia ambientale”.

Il presidente Trump ha fermato gli sprechi, le frodi e gli abusi all’interno dell’USAID, assicurando che i contribuenti non siano più responsabili del finanziamento dei progetti preferiti di burocrati radicati, come i cambi di sesso in Guatemala.

Il presidente Trump ha ordinato la fine dell’armamentizzazione del governo federale contro i cittadini americani.

Il Dipartimento di Giustizia ha immediatamente iniziato a sradicare le guerre legali motivate politicamente che si sono verificate durante l’amministrazione Biden.

Il presidente Trump ha invertito la massiccia espansione eccessiva dell’IRS avvenuta durante l’amministrazione Biden. Il presidente Trump ha eliminato gli uffici, i dipendenti e le pratiche DEI discriminatori in tutta la burocrazia, insieme a un ritorno alle assunzioni basate sul merito, anche presso la Federal Aviation Administration, dove l’amministrazione Biden ha reclutato specificamente individui con disabilità intellettive e problemi psichiatrici. Di conseguenza, la PBS finanziata dai contribuenti ha chiuso il suo ufficio DEI, la Disney ha abbandonato due dei suoi programmi DEI, Goldman Sachs ha posto fine alla sua politica DEI e l’Institutional Shareholder Services ha annunciato che non avrebbe più preso in considerazione la diversità dei consigli di amministrazione delle aziende quando ha formulato le sue raccomandazioni di voto.

La Federal Communications Commission ha avviato un’indagine sulle politiche DEI discriminatorie presso Comcast, un’entità che regolamenta. Il presidente Trump ha ordinato la fine di ogni censura degli americani da parte del governo federale. Il presidente Trump ha ordinato una revisione dei finanziamenti per tutte le organizzazioni non governative, in modo che i contribuenti non finanzino più quelle che minano gli interessi dell’America. Il Dipartimento di Stato ha emesso una “pausa” sulle sovvenzioni di aiuti esteri esistenti per garantire responsabilità ed efficienza. Il presidente Trump ha revocato gli accordi di contrattazione collettiva dell’ultimo minuto emessi dall’amministrazione Biden, che cercavano di impedire la riforma.

Il presidente Trump ha ignorato la burocrazia che limitava la disponibilità di acqua in California dopo il fallimento del sistema idrico dello stato durante i devastanti incendi. Il presidente Trump ha posto fine al mandato sui veicoli elettrici dell’era Biden.

Il presidente Trump ha sospeso il programma di ricarica per veicoli elettrici dell’era Biden, che aveva portato a sole otto stazioni di ricarica nonostante i 7,5 miliardi di dollari stanziati per il programma.

Il presidente Trump ha chiuso lo spreco di programmi “Climate Corps” dell’era Biden.

La Federal Communications Commission ha preso provvedimenti contro una stazione radio sostenuta da Soros che ha fatto trapelare informazioni sensibili sulle operazioni dell’ICE. Il presidente Trump ha ordinato la declassificazione dei documenti relativi agli assassinii del presidente John F. Kennedy, Jr., Robert F. Kennedy e del reverendo Dr. Martin Luther King, Jr.

Il presidente Trump ha aperto la sala stampa della Casa Bianca a organi di stampa non tradizionali, mentre la Casa Bianca stabilisce un nuovo standard di trasparenza nell’era digitale. Il presidente Trump ha ripristinato i privilegi di stampa per circa 440 giornalisti che l’amministrazione Biden ha cercato di mettere a tacere. Il presidente Trump ha licenziato i membri del consiglio di amministrazione del Kennedy Center a causa della loro ossessione nel perpetuare un’ideologia radicale di sinistra a spese dei contribuenti. Il presidente Trump ha revocato le autorizzazioni di sicurezza delle 51 “spie che hanno mentito”.

DARE POTERE AL POPOLO AMERICANO

Il presidente Trump ha istituito la Make America Healthy Again Commission, che reindirizza l’attenzione nazionale alla promozione della salute anziché alla semplice gestione delle malattie. Il presidente Trump ha adottato misure esecutive per ampliare l’accesso alla fecondazione in vitro (FIV). Il presidente Trump ha istituito il White House Faith Office per proteggere la libertà religiosa degli americani.

Il presidente Trump ha ordinato la fine dell’indottrinamento radicale dei bambini nelle scuole K-12 che ricevono finanziamenti federali. Il presidente Trump ha adottato misure esecutive per supportare i genitori nella scelta della migliore istruzione per i propri figli. Il presidente Trump ha istituito il Presidential Working Group on Digital Asset Markets per rafforzare la leadership degli Stati Uniti nella finanza digitale. Il presidente Trump ha concesso la grazia completa e incondizionata a 23 americani pro-life che sono stati ingiustamente perseguitati dall’amministrazione Biden.

Il presidente Trump ha perdonato due agenti di polizia di Washington, D.C., che sono stati imprigionati semplicemente per aver svolto il loro lavoro di arresto dei criminali. Il presidente Trump ha avuto il suo gabinetto confermato dal Senato a un ritmo molto più veloce rispetto ai suoi predecessori, con la maggioranza del suo gabinetto che ha ottenuto la conferma nel suo primo mese.

////

America Is Back — and President Trump Is Just Getting Started.

President Donald J. Trump took office just one month ago, but has already accomplished more than most presidents do in their entire term as he makes good on his promise to usher in the New Golden Age of America.

Here is a non-comprehensive list of President Trump’s wins after just one month:

SECURING OUR HOMELAND:

President Trump declared a national emergency at the border and deployed the military, including the 10th Mountain Division, to secure our nation.

Illegal border crossings have hit lows not seen in decades as U.S. Border Patrol is re-empowered to once again enforce the law.

ABC News: “From Jan. 21 through Jan. 31, the number of U.S. Border Patrol apprehensions along the southwest border dropped 85% from the same period in 2024, according to data obtained by ABC News. In the 11 days after Jan. 20, migrants apprehended at ports of entry declined by 93%.”

Illegal aliens have started turning around in droves amid the crackdown.

The Department of Homeland Security announced that arrests of criminal illegal immigrants have doubled under President Trump.

President Trump signed the Laken Riley Act into law, which requires illegal immigrants arrested or charged with theft or violence to be detained — honoring the legacy of Laken Riley, a Georgia college student brutally murdered by an illegal alien released into the country.

President Trump ended “catch-and-release,” reversing the dangerous Biden-era policy that released dangerous illegal aliens back into our communities.

President Trump shut down the “CBP One” app, which “paroled” more than one million illegal immigrants into the country.

A migrant shelter in San Diego announced it will shut down after it has received no new arrivals since President Trump took office.

President Trump terminated all taxpayer-funded public benefits for illegal aliens.

President Trump ramped up deportation flights of criminal illegal aliens.

After President Trump announced “urgent and decisive retaliatory measures” against Colombia over its refusal to accept deportation flights from the U.S., the country’s president quickly backtracked — even offering the use of his personal plane for the deportations.

El Salvadorian President Nayib Bukele offered to accept deportees of any nationality, including violent American criminals currently imprisoned in the U.S.

President Trump began transferring criminal illegal aliens to Guantanamo Bay ahead of their repatriation back to their own countries.

President Trump re-established the successful “Remain in Mexico” policy.

President Trump restarted construction of the border wall.

The Trump Administration officially declared Tren de Aragua, MS-13, the Sinaloa Cartel, the Jalisco New Generation Cartel, the United Cartels, the Gulf Cartel, the Northeast Cartel, and the Michoacán Family as Foreign Terrorist Organizations.

New York City Mayor Eric Adams (D) agreed to allow federal immigration officials to operate on Rikers Island and deport illegal alien criminals following his meeting with Border Czar Tom Homan.

Mexico announced a deployment of 10,000 troops to the border to combat illegal immigration and fentanyl trafficking, while Canada announced a flurry of measures to combat fentanyl manufacturing and trafficking following President Trump’s imposition of tariffs on the two countries.

President Trump implemented an additional 10% tariff on imports from China in order to stem the flow of illegal aliens and fentanyl.

President Trump ordered an end to birthright citizenship.

President Trump suspended the U.S. Refugee Admissions Program.

The Department of Justice filed suit against the State of New York and some of its elected officials over their willful failure to follow federal immigration law and announced that it will take action against so-called “sanctuary cities” for their obstruction of U.S. law.

The Department of Homeland Security “clawed back” tens of millions of dollars in funds paid by rogue FEMA officials to house illegal aliens in luxury New York City hotels.

President Trump reinstated the death penalty for federal capital crimes.

PROTECTING AMERICAN WORKERS AND FOSTERING ECONOMIC GROWTH:

President Trump restored a 25% tariff on steel imports and elevated the tariff to 25% on aluminum imports to protect these critical American industries from unfair foreign competition — a move praised by the Steel Manufacturers Association, the Aluminum Association, and businesses across the country.

Robert Simon, CEO of JSW Steel USA, praised President Trump’s steel and aluminum tariffs, celebrating them “as a project that will flood the U.S. with jobs as trading partners move their industries to U.S. soil to avoid tariffs.”

Makoto Uchida, the CEO of global automaker Nissan, said President Trump’s tariffs could push the car manufacturer to move its production from Mexico to the U.S.

President Trump unveiled a plan for fair and reciprocal trade, making clear to the world that the United States will no longer tolerate being ripped off.

President Trump secured hundreds of billions of dollars in new investments.

President Trump announced the largest artificial intelligence infrastructure project in history, securing $500 billion in planned private sector investment — with major CEOs agreeing it would not have been possible without President Trump’s leadership.

Saudi Arabia declared its intention to invest $600 billion in the United States over the next four years.

President Trump secured a $20 billion investment by DAMAC Properties to build new U.S.-based data centers.

Taiwan pledged to boost its investment in the United States.

Electronics giants Samsung and LG “are considering moving their plants in Mexico to the U.S.” now that President Trump is back in office.

In February, forecasters from the Federal Reserve Bank of Philadelphia revised their economic growth projections for the first quarter of 2025 up from 1.9% to 2.5%, and their unemployment rate projections for the quarter down from 4.2% to 4.1%.

After a meeting with President Trump, Stellantis announced it will reopen its assembly plant in Belvidere, Illinois — putting 1,500 employees back to work — and build its next-generation Dodge Durango in Detroit, Michigan. The company also announced new investments in their Toledo, Ohio, and Kokomo, Indiana, facilities.

President Trump laid out a visionary plan to establish a Sovereign Wealth Fund to maximize the stewardship of the $5+ trillion in assets held by the United States.

Following President Trump’s victory, the S&P 500 set a new record as the stock market surged to record highs — while major Wall Street firms like JP Morgan Chase posted their highest ever annual profits.

LOWERING THE COST OF LIVING:

President Trump directed the heads of all executive departments and agencies to “deliver emergency price relief … to the American people and increase the prosperity of the American worker.”

President Trump established the National Energy Dominance Council to maximize use of the U.S.’ extensive energy resources, thereby enabling lower energy prices.

Crude oil prices have fallen over 5% since President Trump took office.

The Department of Energy postponed burdensome Biden-era efficiency standard rules for the following appliances, saving American consumers large sums:

Central air conditioners: Biden rules were slated to make air conditioners $1,100 more expensive, according to Alliance for Consumers.

Gas water heaters: Biden rules were slated to make water heaters $2,800 more expensive.

Clothes washers and dryers: Biden rules were slated to make washers $200 more expensive.

Light bulbs: Biden rules were slated to make light bulbs $140 more expensive.

Walk-in coolers and freezers, commercial refrigeration equipment, and air compressors.

The total cost of federal regulations in 2023 was a record-breaking $2.1 trillion, or $15,788 per U.S. household, according to the Competitive Enterprise Institute. By requiring agencies to identify at least ten existing rules, regulations, or guidance documents to be repealed for every one rule they promulgate, President Trump has put the U.S. on track to severely reduce regulatory costs for everyday Americans.

The National Associations of Manufacturers found the cost of federal regulations was even greater — at $3.079 trillion in 2022.

Secretary Sean Duffy’s very first action at the Department of Transportation was to initiate rulemaking resetting Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards — effectively eliminating the Biden-era electric vehicle mandate.

NBER economist Mark R. Jacobsen “estimates that a one-mpg increase in CAFE standards costs consumers of all income levels approximately 0.5% of their income in the first year of the increase. By the 10th year following the increase, however, this cost becomes regressive, as the increase drives up the price of used cars. A one-mpg increase in CAFE standards costs consumers earning less than $25,000 per year 1.12% of their income, but only costs consumers earning more than $75,000 per year 0.41% of their income.”

RE-ESTABLISHING AMERICAN STRENGTH:

President Trump secured the release of six American hostages in Venezuela, two Americans in Afghanistan, an American-Israeli citizen in Hamas captivity, a Pennsylvania teacher in Russian captivity, and an American citizen in Belarus — bringing the total number of American hostages released under President Trump to 11.

President Trump spoke with Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in pursuit of finally securing peace as negotiations get underway.

President Trump restored maximum pressure on Iran, “sanctioning an international network for facilitating the shipment of millions of barrels of Iranian crude oil worth hundreds of millions of dollars to the People’s Republic of China.”

President Trump redesignated the Iran-backed Houthis as a Foreign Terrorist Organization.

President Trump hosted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for a visit where he proposed a bold vision for securing lasting peace in Gaza.

Former U.S. Ambassador to Israel David Friedman described the proposal as “brilliant, historic and the only idea I have heard in 50 years that has a chance of bringing security, peace and prosperity to this troubled region.”

President Trump hosted Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba, who announced his intention to “elevate Japan’s investment in the United States to an unprecedented amount of $1 trillion,” import “historic” quantities of LNG from Alaska, and open new auto plants in the U.S.

President Trump hosted Jordan’s King Abdullah II, who announced that the Kingdom will accept 2,000 sick children from Gaza “as quickly as possible.”

President Trump hosted Indian Prime Minister Narendra Modi for a visit where they announced new deals between the two countries on immigration, trade, energy, and artificial intelligence.

President Trump banned funding to UNRWA — a United Nations agency that employed hundreds of Hamas and jihad operatives.

President Trump imposed sanctions on the International Criminal Court, which has illegitimately asserted jurisdiction over internal U.S. matters and baselessly targeted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

President Trump reinstated the Mexico City Policy to ensure no taxpayer dollars support foreign organizations that perform, or actively promote, abortion in other nations.

The Department of State ordered embassies worldwide to only fly the American flag — not activist flags.

President Trump declared all foreign policy must be conducted under the President’s direction, ensuring career diplomats reflect the foreign policy of the United States at all times.

The Department of State declared that U.S. foreign policy will be America First going forward.

Following a visit from Secretary of State Marco Rubio, Panamanian President José Raúl Mulino agreed to withdraw from China’s Belt and Road Initiative, a debt-trap diplomacy scheme the Chinese Communist Party uses to gain influence over developing nations.

The U.S. rejoined the Geneva Consensus Declaration, which promotes and strengthens opportunities for women and girls around the world, and protects the family as the fundamental unit of society.

President Trump cracked down on anti-Semitism by canceling visas for foreign students who are Hamas sympathizers.

President Trump ordered the immediate dismissal of the Board of Visitors for the Army, Air Force, Navy, and Coast Guard following years of woke ideologies infiltrating U.S. service academies.

The U.S. Army barred transgender people from enlisting and stopped using taxpayer funds for sex change surgeries.

President Trump reinstated, with backpay, U.S. service members who were discharged under the military’s nonsensical COVID-19 vaccine mandate.

Secretary of Defense Pete Hegseth restored Fort Liberty, North Carolina, to “Fort Bragg,” in honor of a World War II hero.

President Trump withdrew the U.S. from the World Health Organization.

President Trump paused enforcement of the overregulation of American businesses abroad, which negatively impacted national security.

President Trump proclaimed “Gulf of America Day” after the Department of the Interior officially established it on its mapping databases.

President Trump initiated a process to build a next-generation missile defense shield over the United States.

UNLEASHING AMERICAN ENERGY:

President Trump declared a National Energy Emergency to unlock America’s full energy potential and bring down costs for American families.

President Trump rescinded every one of the Biden Administration’s job-killing, pro-China, anti-American energy regulations.

President Trump empowered Americans with choice in vehicles, showerheads, toilets, washing machines, light bulbs, and dishwashers, and killed Biden-era regulations that restricted water flow and mandated inadequate light bulb standards.

President Trump terminated the job-killing Green New Scam.

President Trump withdrew from the disastrous Paris Climate Agreement, which unfairly ripped off our country.

President Trump paused federal permitting for massive wind farms, which degrade our natural landscapes and fail to serve American consumers.

President Trump reversed bureaucratic regulations that impeded Alaska’s ability to develop its vast natural resources.

President Trump re-opened 625 million acres for offshore drilling, which Biden banned in his waning days, in order to “drill, baby, drill.”

President Trump scrapped an Obama-era rule on greenhouse gases.

President Trump ended the Liquefied Natural Gas pause and approved the first LNG project since the Biden Administration banned them last year.

BRINGING BACK COMMON SENSE:

Health systems across the nation stopped or downsized their sex change programs for minors following President Trump’s “Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation” executive order.

In Illinois, Chicago’s Lurie Children’s Hospital paused sex-change surgeries for patients under 19 as it “work[s] to understand the rapidly evolving environment.”

In Colorado, Denver Health announced it would stop performing sex change surgeries on minor children, while UCHealth said it was ending so-called “gender-affirming care” for all minors.

In Washington, D.C., Children’s National Hospital “paused” prescribing puberty blockers and hormone therapies for minors, while Northwest Washington Hospital did the same.

In Virginia, VCU Health and Children’s Hospital of Richmond “suspended” providing transgender-related medication and surgeries for minors, while UVA Health also “suspended” transgender-related services for minors.

President Trump ended the unfair, demeaning practice of forcing women to compete against men in sports — which resulted in the NCAA changing its rules.

The Department of Education launched investigations into the California Interscholastic Federation and the Minnesota State High School League over their failures to comply.

President Trump made it the official policy of the U.S. government that there are only two sexes.

President Trump banned COVID-19 vaccine mandates at schools that receive federal funding.

President Trump rolled back the Biden-era push to mandate paper straws.

President Trump instructed the Secretary of the Treasury to stop production of the penny, which cost 3.69 cents each to make.

President Trump directed full enforcement of the Hyde Amendment, which bars taxpayer dollars from being used to fund or promote elective abortion.

The Department of Transportation terminated the approval for New York City’s burdensome “congestion pricing” scheme.

RESTORING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN GOVERNMENT

President Trump established the Department of Government Efficiency (DOGE) to maximize government productivity and ensure the best use of taxpayer funds — which has already achieved billions of dollars in savings for taxpayers.

President Trump commenced his plan to downsize the federal bureaucracy and eliminate waste, bloat, and insularity.

President Trump ordered federal workers to return to the office five days a week.

President Trump ordered federal agencies hire no more than one employee for every four employees who leave.

President Trump ended the wasteful Federal Executive Institute, which had become a training ground for bureaucrats.

President Trump ordered the termination of all federal Fake News media contracts.

President Trump ordered the Consumer Financial Protection Bureau — the brainchild of Elizabeth Warren, which funneled cash to left-wing advocacy groups — to halt operations.

President Trump ordered an end to anti-Christian bias in the Federal Government.

President Trump ordered an examination of all regulations to assess any infringements on Americans’ Second Amendment rights.

The Environmental Protection Agency canceled tens of millions of dollars in contracts to left-wing advocacy groups, announced an investigation into a scheme by Biden EPA staffers to shield billions of dollars from oversight and accountability, and put 168 “environmental justice” employees on leave.

President Trump stopped the waste, fraud, and abuse within USAID — ensuring taxpayers are no longer on the hook for funding the pet projects of entrenched bureaucrats, such as sex changes in Guatemala.

President Trump ordered an end to the weaponization of the Federal Government against American citizens.

The Department of Justice immediately began rooting out politically motivated lawfare that occurred in the Biden Administration.

President Trump reversed the massive over-expansion of the IRS that took place during the Biden Administration.

President Trump eliminated discriminatory DEI offices, employees, and practices across the bureaucracy alongside a return to merit-based hiring — including at the Federal Aviation Administration, where the Biden Administration specifically recruited individuals with intellectual disabilities and psychiatric issues.

As a result, taxpayer-funded PBS closed its DEI office, Disney dropped two of its DEI programs, Goldman Sachs ended its DEI policy, and Institutional Shareholder Services announced it would no longer consider diversity of company boards when making its voting recommendations.

The Federal Communications Commission opened an investigation into discriminatory DEI policies at Comcast, an entity it regulates.

President Trump ordered an end to all censorship of Americans by the federal government.

President Trump ordered a review of funding for all non-governmental organizations, so taxpayers are no longer funding those that undermine America’s interests.

The Department of State issued a “pause” on existing foreign aid grants to ensure accountability and efficiency.

President Trump lifted last-minute collective bargaining agreements issued by the Biden Administration, which sought to impede reform.

President Trump overrode bureaucratic red tape that limited water availability in California following the failure of the state’s water system during the devastating wildfires.

President Trump terminated the Biden-era electric vehicle mandate.

President Trump suspended the Biden-era EV charging program, which had resulted in just eight charging stations despite $7.5 billion earmarked for the program.

President Trump shut down the wasteful Biden-era “Climate Corps” program.

The Federal Communications Commission took action against a Soros-backed radio station that leaked sensitive information about ICE operations.

President Trump ordered the declassification of documents related to the assassinations of President John F. Kennedy, Jr., Robert F. Kennedy, and Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

President Trump opened the White House Press Briefing Room to non-legacy media outlets as the White House sets a new standard for transparency in the digital age.

President Trump reinstated press privileges for roughly 440 journalists who the Biden Administration sought to silence.

President Trump fired members of The Kennedy Center’s Board of Trustees amid their obsession with perpetuating radical, left-wing ideology at taxpayer expense.

President Trump revoked the security clearances of the 51 “spies who lied.”

EMPOWERING THE AMERICAN PEOPLE

President Trump established the Make America Healthy Again Commission, which redirects the national focus to promoting health rather than simply managing disease.

President Trump took executive action to expand access to in vitro fertilization (IVF).

President Trump established the White House Faith Office to protect Americans’ religious liberty.

President Trump ordered an end to the radical indoctrination of children in K-12 schools that receive federal funding.

President Trump took executive action to support parents in choosing the best education for their children.

President Trump established the Presidential Working Group on Digital Asset Markets to strengthen U.S. leadership in digital finance.

President Trump granted full and unconditional pardons to 23 pro-life Americans who were unjustly persecuted by the Biden Administration.

President Trump pardoned two Washington, D.C., police officers who were imprisoned simply for doing their jobs of apprehending criminals.

President Trump has had his cabinet confirmed by the Senate at a far faster pace than his predecessors, with a majority of his cabinet earning confirmation in his first month.