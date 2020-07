CARMEN MARTINI (M5S) * AMMINISTRATIVE 2020: « CARLI PARLA DI VOTO UTILE, MA PER LUI E I SUOI SODALI CHE INTENDONO FARSI IN UN SOL BOCCONE TRENTO E I TRENTINI »

Carli parla di voto utile… Certo! Utile a lui e ai suoi sodali che intendono farsi un sol boccone di Trento e dei trentini! L’unico voto utile è quello dato secondo coscienza per cambiare davvero in meglio la nostra città, e di sicuro questo non si può fare con soggetti come Carli che da sempre bazzicano il sottobosco della politica in cerca di favori e sostegni.

Carmen Martini

Candidata pentastellata a sindaco di Trento