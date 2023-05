CARITAS DIOCESANA – TRENTO * ALLUVIONE: « SI CERCANO VOLONTARI DA INVIARE A FAENZA L’1 E 2 GIUGNO »

07.41 - sabato 27 maggio 2023

La Caritas diocesana di Trento sta organizzando un’iniziativa di volontariato per offrire sostegno alle persone colpite dall’alluvione in Romagna, in particolare nella zona di Faenza, dove si contano gravi danni e comunità duramente provate. L’intenzione, in accordo con la Caritas di Faenza, è quella di fornire un aiuto concreto e un po’ di vicinanza nelle giornate dell’1 e 2 giugno, offrendo supporto alle famiglie e alle persone colpite, in sinergia con i volontari locali.

“Per partecipare all’iniziativa serve solo buona volontà e capacità di adattamento alle situazioni di emergenza” precisano i promotori.

Chiunque desideri offrire il proprio aiuto e partecipare attivamente è invitato a contattare Cristian Gatti al numero telefonico 3384653080 o via mail: cristiangatti@diocesitn.it.

“Lavorando insieme, possiamo fare la differenza nelle vite di chi si trova in difficoltà”, conclude l’appello della Caritas diocesana di Trento per questo “ponte solidale” del prossimo fine settimana.