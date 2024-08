CARABINIERI TRENTO * VIABILITÀ: «DOMENICA DI CONTROLLI SUI VALICHI E LE STRADE DI MONTAGNA»

10.57 - lunedì 12 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata di domenica, il Comando Provinciale ha effettuato un controllo straordinario sulle direttrici maggiormente frequentate dai motociclisti, che specie in questo periodo dell’anno, attirati dai passaggi mozzafiato, affluiscono in maniera consistente da fuori provincia e addirittura dall’estero. Lo scopo di tale iniziativa è sempre lo stesso: prevenire condotte di guida spericolate da parte di coloro che non si rassegnano a percorrere le nostre strade come se si trovassero su dei veri e propri circuiti, mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità, bensì anche quella altrui.

Al fine di contrastare i svariati tentativi posti in essere dai più irriducibili per eludere i controlli delle ff.oo., i Carabinieri su alcune arterie si sono avvalsi anche di propri assetti in borghese per svolgere in maniera più efficace l’attività di osservazione segnalando per tempo i motociclisti più indisciplinati e consentendone il fermo in piena sicurezza da parte dei colleghi in uniforme. In totale sono stati controllati ben 280 motoveicoli, sanzionati per violazioni 46 motociclisti, ritirate 4 carte di circolazione e 2 patenti di guida.

Le infrazioni maggiormente ricorrenti sono state quelle afferenti l’eccesso di velocità, la guida contromano, il sorpasso non consentito e l’installazione di dispositivi non conformi, quali marmitte silenziatrici, indicatori di direzione, manubri, portatarga, fari, etc.. Non sono mancati casi di omessa revisione o di mancata copertura assicurativa di responsabilità civile. Nel corso dei servizi, che hanno visto l’impiego di 45 militari, sono state anche effettuate numerose rilevazioni del tasso alcolemico mediante gli etilometri in dotazione, ma che fortunatamente hanno dato tutte esito negativo.

In alcune aree del territorio, i Carabinieri si sono anche avvalsi della collaborazione dei Corpi di Polizia Locale territorialmente competenti, in particolare nell’alta Valsugana con il Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino di Borgo e nella bassa Valsugana con il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pergine.