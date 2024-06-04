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Gianpiero Lui – Candidato Sindaco Rovereto (Tn)

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CARABINIERI TRENTO OPERAZIONE “FREE FUEL”: MISURE CAUTELARI EMESSE SU RICHIESTA DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO NEI CONFRONTI DI 27SOGGETTI RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DIASSOCIAZIONE A DELINQUERE TRANSNAZIONALE FINALIZZATA ALLA CLONAZIONE DI CARTE CARBURANTE,

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07.07 - martedì 4 giugno 2024

TRENTO

OPERAZIONE “FREE FUEL”

FDALLE PRIME LUCI DELL’ALBA, SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO, I CARABINIERI DELLASEZIONE DI P.G. DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO CONGIUNTAMENTE AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA DI CAVALESE, COLLABORATI DAI REPARTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI E DAI COLLATERALI ESTERI- STANNO DANDO ESECUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI EMESSE SU RICHIESTA DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO NEI CONFRONTI DI 27SOGGETTI RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DIASSOCIAZIONE A DELINQUERE TRANSNAZIONALE FINALIZZATA ALLA CLONAZIONE DI CARTE CARBURANTE, A FURTI MASSIVI DI CARBURANTE ED INTRODUZIONE ALL’INTERNO DI SISTEMI DI PAGAMENTO INFORMATICO DI DISTRIBUTORI APPARTENENTI A SOCIETA’ PETROLIFERE PARTECIPATE DALLO STATO E CONTROLLATE DAL M.E.F.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO RESI NOTI NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, DOTT. SANDRO RAIMONDI, CHE SI TERRÀ ALLE ORE 11:00 ODIERNE PRESSO LA SEDE DI QUESTO COMANDO PROVINCIALE IN VIA BARBACOVI NR. 24

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