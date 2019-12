CARABINIERI – TRENTO * FURTO: « RUBANO IL PORTAFOGLI AD UN ANZIANO, INDIVIDUATE E DENUNCIATE DUE BORSEGGIATRICI »

Alcuni giorni orsono, nel sobborgo di Cognola (TN) è stato rubato il portafogli di un anziano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Trento che, dopo aver raccolto la denuncia di furto, hanno avviato le indagini che hanno consentito di appurare che i malviventi, con destrezza, si erano appropriati del portafogli che conteneva la somma di 10 euro mentre l’anziano passeggiava lungo la pubblica via.

Le investigazioni, condotte dai militari della Sezione Radiomobile, consistita nella visione delle immagini delle telecamere poste sui luoghi, l’escussione delle persone informate sui fatti e il successivo riconoscimento fotografico ha consentito l’individuazione dei due autori del reato di furto aggravato: due donne, D.R. 55enne e M.R. 18enne, entrambe abitanti a Trento che, in stato di libertà, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria di Trento.

Fondamentale per questo successo investigativo, è la compartecipazione e condivisione dei cittadini, siano essi vittime oppure soltanto testimoni di fatti illegali, se non inusuali o “strani”, che se riferiti prontamente, possono essere determinanti alla risoluzione delle investigazioni o delle attività preventive e consentono di mettere in campo mirate azioni precauzionali oppure assicurare alla giustizia i responsabili e spesso restituire il maltolto alle vittime.