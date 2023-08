CARABINIERI TRENTO * FERRAGOSTO: « IL COMMISSARIO DEL GOVERNO SANTARELLI VISITA LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO PROVINCIALE »

14.38 - martedì 15 agosto 2023

Oggi 15 agosto 2023, il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Pref. Filippo Santarelli, è giunto in visita alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, per esprimere la propria vicinanza a tutti i militari impegnati -anche in questo giorno di festa- a garantire la sicurezza delle nostre comunità.

Accolto dal Comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Michele Capurso, dal Comandante della Compagnia, Cap. Andrea Ceron e dal Comandante della Stazione di Trento, Lgt. C.S. Stefano Buratto, il Prefetto Santarelli ha potuto constatare personalmente l’efficace ed articolato dispositivo di controllo del territorio messo in capo dai Carabinieri per vegliare sulla sicurezza dei cittadini in occasione della particolare festività, durante la quale -come ogni anno- si registra un eccezionale afflusso di turisti in questa Provincia.

Sono ben 98 i servizi perlustrativi predisposti per la giornata odierna e che vigileranno, in particolare, sulle principali vie di comunicazione, al fine di scongiurare incidenti e prevenire il compimento di reati.

Il Commissario di Governo ha ringraziato i Carabinieri del Comando Provinciale per il quotidiano impegno profuso al servizio della gente.