CARABINIERI – TRENTO * FANFARA ARMA: “ QUESTA SERA AL TEATRO SOCIALE IL ‘CONCERTO DI PASQUA’, CON IL 3° REGGIMENTO ‘LOMBARDIA’ “

21.55 - giovedì 6 aprile 2023

Questa sera a Trento, contornata dalla suggestiva cornice del Teatro Sociale, la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” si è esibita nel Concerto di Pasqua.

L’evento, offerto alla cittadinanza (ingresso gratuito e aperto al pubblico) su iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, con la collaborazione del Comune di Trento ed il pieno supporto del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, è stato associato, per precisa volontà degli organizzatori, a finalità benefiche, atteso che gli spettatori hanno avuto la possibilità di contribuire a una raccolta di fondi curata dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, il cui ricavato complessivo verrà interamente devoluto a favore delle popolazioni colpite dal recente sisma in Turchia e Siria.

Assieme alla Fanfara dei Carabinieri, composta da 30 elementi e diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, laureato in diverse discipline di settore, compositore di brani e arrangiamenti per varie formazioni si è esibita il soprano Katarzyna Medlarska, perginese di adozione, che ha partecipato a diverse stagioni liriche ed eventi di spessore anche internazionale, scelta per la circostanza con il preciso intento di dare risalto ad una eccellenza artistica del territorio.

La Fanfara ha proposto una variegata scaletta (ben 13 brani) aprendo l’esibizione con l’Inno d’Italia e alternando a brani classici e marce militari, anche le colonne sonore che hanno fatto la storia del Cinema internazionale, per finire con La Fedelissima, la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri.

Al termine dell’esibizione la Fanfara ha inoltre offerto alpubblico un fuori-programma intonando le note dell’Inno al Trentino.